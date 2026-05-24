Triệu phú tự thân Phố Wall Vivian Tu tiết lộ 4 chữ giúp phụ nữ tự do tài chính trước tuổi 35: Đơn giản đến bất ngờ!

Trong tập gần đây nhất của podcast Aspire with Emma Grede, hai trong số những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tài chính và khởi nghiệp toàn cầu hiện nay đã ngồi xuống nói chuyện một cách thẳng thắn. Một bên là Emma Grede, đồng sáng lập Skims (cùng Kim Kardashian) và Good American, được Forbes gọi là một trong những nhà sáng lập nữ thành công nhất thập kỷ. Bên kia là Vivian Tu, cô gái gốc Á sinh năm 1994, từng là trader tại JP Morgan, sau đó từ bỏ mức lương 625.000 USD mỗi năm để xây dựng đế chế giáo dục tài chính Your Rich BFF. Hiện tại, ở tuổi 31, Tu đang là tác giả của hai cuốn sách bán chạy Rich AF và Well Endowed, host của podcast Networth and Chill, và mới được bổ nhiệm vị trí Chief of Financial Empowerment tại SoFi.

Cuộc đối thoại của họ được tài khoản Maybeimfine trên RedNote tóm lược lại và viral khắp Trung Quốc đang được phụ nữ trẻ châu Á chia sẻ với nhau như một loại "lời thức tỉnh". Vì nó không nói về "làm sao để giàu". Nó nói về một thứ căn bản hơn rất nhiều: Làm sao để biến một giấc mơ thành kế hoạch.

Tham vọng không phải là ước mơ trôi nổi mà là hành động được thời gian nâng đỡ

Vivian Tu mở đầu cuộc đối thoại bằng một câu khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ: Nếu bạn muốn biến một ý tưởng thành hiện thực, đừng chỉ giữ nó trong đầu.

Đây không phải lời khuyên mới. Nhưng cách Tu nói nó thì có. Cô không bảo bạn "hãy ước mơ lớn hơn" như những coach truyền cảm hứng vẫn hay nói. Cô nói thẳng vào sự thật mà phần lớn chúng ta đều biết nhưng không muốn thừa nhận: Không ai bỗng dưng trở thành triệu phú vào ngày mai. Không ai mở mắt dậy và nhận ra mình đã có công ty riêng. Không ai vô tình bước qua được khoảng cách giữa "em thấy thích nghề này" và "em đang sống bằng nghề này".

Cái mà những người thành công đều có, theo Tu, là một dòng thời gian rõ ràng. Họ biết năm nay họ phải ở đâu, ba năm nữa họ phải ở đâu, năm năm nữa họ phải đứng ở chỗ nào. Họ không chỉ "hy vọng". Họ lên lịch.

Và đây là chỗ tinh tế nhất của bài học. Phần lớn phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi 25 đến 40 - những người vẫn đang loay hoay giữa sự nghiệp, tình yêu, gia đình, và những giấc mơ rất riêng của bản thân đều có ít nhất một ý tưởng đang "trôi nổi" trong đầu. Có thể là "mình muốn mở một quán cà phê nhỏ". Có thể là "mình muốn tự kinh doanh online". Có thể là "mình muốn viết một cuốn sách". Có thể là "mình muốn về quê nuôi con và làm nông". Có thể là "mình muốn tự do tài chính trước 40".

Nhưng ý tưởng đó đã ở trong đầu chúng ta được bao lâu rồi? Một năm? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Và chúng ta đã làm gì cụ thể để nó tiến gần hơn một bước?

Câu trả lời thường khiến chính chúng ta phải im lặng. Bởi sự thật là khi không có dòng thời gian, không có deadline, không có ngày tháng cụ thể, một ý tưởng có thể ở mãi trong đầu cho đến khi chúng ta già đi. Nó sẽ trở thành thứ ta lấy ra kể với bạn bè trong những bữa rượu, "hồi đó tao cũng định..." như một sự an ủi cho việc đã không dám sống cuộc đời mà mình thực sự muốn.

Tham vọng không phải là một bài tập của trí tưởng tượng. Tham vọng là một bài tập của thời gian. Đặt ý tưởng vào một ngày tháng cụ thể, và bạn đã chuyển nó từ vùng "giấc mơ" sang vùng "kế hoạch". Và chỉ những thứ nằm trong vùng kế hoạch mới có cơ hội trở thành hiện thực.

"Cắt giảm chi tiêu, cắt giảm chi tiêu, cắt giảm chi tiêu" - ba lần nhắc lại mới đủ để nhớ

Đây là phần khắc nghiệt nhất của cuộc đối thoại, và cũng là phần phụ nữ Việt Nam cần đọc kỹ nhất.

Khi Emma Grede hỏi Vivian Tu về lời khuyên dành cho những phụ nữ trẻ muốn khởi nghiệp nhưng "chưa đủ vốn", "chưa đủ nguồn lực", Tu trả lời rất thẳng: Trước khi nghĩ đến chuyện tăng thu nhập, hãy nhìn vào cách bạn đang tiêu tiền. Bởi sự thật là phần lớn chúng ta đều có vấn đề về chi tiêu nghiêm trọng hơn vấn đề về thu nhập.

Tu nói thẳng một sự thật khắc nghiệt mà nhiều phụ nữ trẻ không muốn nghe: Bạn không cần phải kiếm thêm tiền để khởi nghiệp. Bạn cần phải tạm thời sống ít thoải mái hơn để dành vốn cho việc khởi nghiệp. Đây là sự khác biệt rất lớn về tư duy.

Và cô nhấn mạnh ba lần liên tiếp: Cắt giảm chi tiêu, cắt giảm chi tiêu, cắt giảm chi tiêu. Ba lần, không phải vì cô không nghĩ ra câu khác để nói. Mà vì đây là điều quan trọng đến mức không thể nói một lần là đủ.

Tu gọi đây là "đặt bản thân vào một trạng thái không thoải mái lắm, một cách tạm thời". Lưu ý chữ tạm thời. Cô không bảo bạn phải sống khổ sở mãi mãi. Cô không bảo bạn phải từ bỏ mọi niềm vui. Cô chỉ bảo: Trong một giai đoạn nhất định, hãy chấp nhận rằng cuộc sống của bạn sẽ không thoải mái như những người xung quanh. Bạn có thể không đi cà phê thương hiệu mỗi sáng. Bạn có thể không mua chiếc túi mới mỗi mùa. Bạn có thể không đi ăn nhà hàng vào cuối tuần. Bạn có thể không đổi điện thoại đời mới mỗi năm.

Và cô nói một câu đáng đóng khung treo lên tường: Cắt giảm chi tiêu không phải để thu hẹp cuộc đời, mà là để tập trung lại tiền bạc, thời gian và năng lượng vào những điều thực sự quan trọng.

Hãy đọc lại câu đó một lần nữa. Bởi đây là sự khác biệt giữa một người tiết kiệm vì sợ và một người tiết kiệm vì có mục tiêu. Người tiết kiệm vì sợ sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn, ấm ức, tủi thân. Người tiết kiệm vì có mục tiêu thì khác. Họ biết tiền họ đang không tiêu sẽ đi đâu. Họ biết mỗi 500 nghìn đồng không tiêu cho một bữa ăn nhà hàng đang được dồn về phía giấc mơ của họ. Họ biết mình đang đầu tư vào phiên bản tương lai của chính mình, chứ không phải đang bị thiệt thòi.

Đây cũng là lý do vì sao những phụ nữ thực sự tự do tài chính mà chúng ta hay ngưỡng mộ trên mạng xã hội thường không phải là những người tiêu nhiều nhất. Họ là những người biết tiêu vào đâu. Một chiếc túi hiệu sau ba năm tích lũy thực sự ý nghĩa hơn rất nhiều so với mười chiếc túi fast fashion mua vội trong cùng khoảng thời gian. Một chuyến đi châu Âu được lên kế hoạch hai năm có giá trị hơn rất nhiều so với mười chuyến đi gần được mua vé bốc đồng.

Và quan trọng hơn cả, một số vốn dành ra trong hai năm để mở một cửa hàng nhỏ của riêng mình – có ý nghĩa hơn rất nhiều so với hai năm chi tiêu vào những thứ mà sau đó bạn không thể nhớ rõ mình đã mua gì.

Năm năm sau, bạn muốn mình là ai?

Phần cuối cuộc đối thoại của Vivian Tu và Emma Grede dừng lại ở một câu hỏi đơn giản đến mức nhiều người ngại trả lời: Năm năm sau, bạn muốn mình là ai?

Không phải mười năm. Không phải hai mươi năm. Năm năm. Đủ dài để có thể thay đổi đáng kể, đủ ngắn để không trở nên trừu tượng.

Câu hỏi này là một bài tập có thể làm ngay tối nay, trước khi đi ngủ. Lấy một tờ giấy. Viết xuống ba điều bạn muốn có vào tháng 5 năm 2031.

Có thể là "em muốn sở hữu căn hộ của riêng mình". Có thể là "em muốn nghỉ công việc văn phòng và sống bằng nghề mình thật sự yêu". Có thể là "em muốn dành đủ tiền để mỗi năm đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến". Có thể là "em muốn có khoản tiết kiệm bằng năm năm chi tiêu để dù chuyện gì xảy ra em cũng không phải lo".

Sau đó, lấy ba điều ấy chia ngược lại. Năm năm là sáu mươi tháng. Sáu mươi tháng ấy, mỗi tháng bạn cần làm gì để tiến thêm 1/60 về phía giấc mơ?

Một căn hộ trị giá hai tỷ đồng và bạn đã có nửa tỷ tiền tích lũy? Vậy mỗi tháng bạn cần dành ra khoảng 25 triệu đồng. Nếu mức lương hiện tại không cho phép điều đó, câu hỏi tiếp theo là: Trong sáu mươi tháng, bạn có kế hoạch tăng thu nhập như thế nào? Đổi việc trong vòng 12 tháng? Học thêm kỹ năng mới trong vòng 18 tháng? Mở một nguồn thu phụ trong vòng 24 tháng?

Đây không phải sự khắc nghiệt. Đây là sự cụ thể. Và sự cụ thể là khoảng cách giữa một người mãi mãi sống trong giấc mơ và một người thực sự tiến tới giấc mơ ấy.

Vivian Tu, ở tuổi 27, đã có một triệu USD đầu tiên trong tay. Cô không có gia thế, không có quan hệ, không có khoản thừa kế nào. Cô là con của một gia đình nhập cư thế hệ đầu tiên tại Mỹ. Cô có một thứ mà rất nhiều phụ nữ trẻ không có: Một dòng thời gian rõ ràng và sự kỷ luật để bám theo nó.

Và Emma Grede, người ngồi đối diện Tu, cũng vậy. Cô bắt đầu sự nghiệp khi chưa có gì trong tay, và hiện đang đồng sở hữu Skims trị giá hơn 4 tỷ USD. Cả hai người phụ nữ này, ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đã không chờ đợi điều kiện hoàn hảo để bắt đầu. Họ bắt đầu với những gì họ có, đặt mục tiêu vào trong thời gian, và đi từng bước về phía nó.

Maybeimfine đã tổng kết cuộc đối thoại bằng một câu duy nhất, và có lẽ đây cũng là câu xứng đáng để bạn ghi vào nhật ký tối nay: Tham vọng không phải là ước mơ trôi nổi, mà là hành động được thời gian nâng đỡ. Đặt ý tưởng vào trong những con số ngày tháng, cuộc đời mới bắt đầu đáp lại bạn.

Đời sống của phụ nữ Việt Nam đương đại có quá nhiều thứ để mơ và quá ít thứ để hành động. Chúng ta lướt mạng xã hội mỗi ngày, nhìn người này thành công, người kia khởi nghiệp, người nọ tự do tài chính, người khác mua được căn hộ đầu tiên ở tuổi 30. Chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta lưu lại, chúng ta đánh dấu "sẽ làm theo". Rồi cuộc sống cuốn chúng ta đi với những chuyện hàng ngày, và những giấc mơ ấy lại trôi nổi như cũ.

Bài học của Vivian Tu không phức tạp. Cũng không cần học vị từ Harvard hay tài khoản hai triệu USD để áp dụng. Nó chỉ yêu cầu một điều rất đơn giản và rất khó cùng lúc: hôm nay, ngay tối nay, hãy cho ít nhất một giấc mơ của bạn một deadline cụ thể. Hãy viết nó ra. Hãy chia nhỏ nó ra thành những bước hàng tháng. Và hãy bắt đầu sống ít thoải mái hơn một chút, một cách tạm thời, để dồn năng lượng về phía giấc mơ ấy.

Bởi vì như Tu đã nói, không ai sẽ trở thành tỷ phú vào ngày mai. Nhưng năm năm sau, bạn hoàn toàn có thể là một phiên bản khác của chính mình. Vấn đề là, bạn có dám đặt một deadline cho điều đó hay không.