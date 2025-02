Triệu Văn Hưng ra đầu thú

Ngày 3/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc vừa vận động một đối tượng truy nã ra đầu thú.

Theo đó, qua công tác vận động, lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/02/2025, đối tượng Triệu Văn Hưng (sinh năm: 1995, trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã đến Công an xã Đại Hồng đầu thú.

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2024, Triệu Văn Hưng tham gia vụ đánh bạc tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sau khi các đối tượng cùng tham gia phạm tội bị bắt, do lo sợ nên Hưng đã bỏ trốn về thành phố Đà Nẵng sinh sống. Đến tháng 11/2024, Hưng bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã bị can.

Triệu Văn Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: CA Quảng Nam

Nhận được thông báo từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã Đại Hồng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm vận động đối tượng sớm ra đầu thú. Nhờ sự vận động từ gia đình, cơ quan chức năng, nhận thức được hành vi phạm tội của mình, Triệu Văn Hưng đã chủ động liên lạc với Công an xã Đại Hồng để đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cùng ngày, Công an xã cũng đã bàn giao đối tượng Triệu Văn Hưng cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đại Lộc để thực hiện các thủ tục theo quy định.