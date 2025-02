Trợ lý giọng nói Alexa+ ra mắt, hỗ trợ bởi AI tạo sinh

Theo Amazon, với 600 triệu thiết bị tích hợp Alexa hiện có trên thế giới, những tiến bộ mới nhất do AI tạo ra đã mở ra những khả năng mới, cho phép công ty theo đuổi mục tiêu làm cho cuộc sống của người dùng trở nên tốt hơn và dễ dàng hơn mỗi ngày. Chính vì vậy, Amazon giới thiệu Alexa+, trợ lý thế hệ tiếp theo của công ty, được hỗ trợ bởi AI tạo sinh.

"Alexa+ có khả năng trò chuyện nhiều hơn, thông minh hơn, được cá nhân hóa hơn và cô ấy giúp bạn hoàn thành mọi việc. Cô ấy giúp bạn giải trí, giúp bạn học hỏi, giúp bạn sắp xếp, tóm tắt các chủ đề phức tạp và có thể trò chuyện về hầu như mọi thứ. Alexa+ có thể quản lý và bảo vệ ngôi nhà của bạn, đặt chỗ và giúp bạn theo dõi, khám phá và thưởng thức các nghệ sĩ mới. Cô ấy cũng có thể giúp bạn tìm kiếm, tìm hoặc mua hầu như bất kỳ mặt hàng nào trực tuyến và đưa ra các gợi ý hữu ích dựa trên sở thích của bạn" - Amazon chia sẻ về phiên bản mới của trợ lý giọng nói.

Trợ lý giọng nói của Amazon có khả năng tích hợp trên đa dạng thiết bị (Ảnh: Amazon)

Tại một sự kiện ra mắt ở New York (Mỹ), Alexa+ thậm chí đã tuyên bố: "Tôi không chỉ là một trợ lý. Tôi là người bạn thân mới của bạn trong thế giới kỹ thuật số".

Được nâng cấp so với Alexa hiện tại vốn chỉ chủ yếu thực hiện các tác vụ tương đối đơn giản như phát nhạc, dự báo thời tiết hoặc bật đèn trong phòng, Alexa+ giống một tác nhân ảo hơn khi có khả năng thực hiện các hành động theo lệnh. Màn trình diễn tại sự kiện cho thấy Alexa Plus có thể thực hiện các tác vụ như đặt vé hòa nhạc, gửi tin nhắn văn bản, lập kế hoạch cho các chuyến đi, cập nhật lịch được chia sẻ và thậm chí phân tích cảnh quay từ camera an ninh để xác định xem có ai đã dắt chó đi dạo hay không.

Đáng chú ý, nhờ các chức năng mới của AI tạo sinh, Alexa+ còn có thể sáng tác một câu chuyện từ các nhân vật được chọn sẵn hoặc soạn một bài hát theo chủ đề được giao.

Amazon hy vọng, với phiên bản nâng cấp có khả năng trò chuyện linh hoạt, Alexa+ sẽ thu hút hàng trăm triệu người dùng chuyển từ Alexa sang các gói dịch vụ trả phí, giúp tạo ra doanh thu có lãi cho mảng kinh doanh trợ lý ảo.

Dự kiến, Alexa+ sẽ ra mắt tại Mỹ vào tháng 4 năm nay với mức phí sử dụng 19,99 USD/tháng hoặc miễn phí với những người dùng đăng ký dịch vụ Amazon Prime.