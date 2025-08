Trời nóng 40 độ, dùng điều hòa thế nào để vừa mát vừa không cháy ví tốn tiền?

Khi cái nóng cuối hè lên tới đỉnh điểm, điều hòa trở thành “cứu tinh” duy nhất. Nhưng để làm mát cả căn nhà giữa thời tiết khắc nghiệt, hệ thống phải gồng mình hoạt động, vừa tiêu tốn điện, vừa đẩy lưới điện Quốc gia tới ngưỡng quá tải. Chỉ cần giảm một vài độ, che nắng khéo léo, lưu thông khí tốt và hạn chế sinh nhiệt trong nhà, bạn sẽ duy trì được sự dễ chịu mà không phải trả giá bằng hóa đơn điện ngất ngưởng.

Đừng để điều hòa phải làm việc quá sức

Nhiệt độ trong nhà càng gần với nhiệt độ ngoài trời thì máy chạy càng nhẹ, càng tiết kiệm điện. Nếu bạn ra ngoài ban ngày, hãy tăng điều hòa lên khoảng 4-6 độ C so với mức thường dùng, cách này có thể giảm tới 10% chi phí điện mỗi năm. Mức nhiệt nên duy trì khi ở nhà là khoảng 26 độ C, và 28 độ C nếu nhà vắng hơn 4 tiếng. Lưu ý: để điều hòa nhiệt độ thấp không giúp mát nhanh hơn, chỉ khiến máy chạy nhiều hơn mà thôi.

Nếu điều hòa nhà bạn có chức năng hẹn giờ hoặc điều khiển qua điện thoại, hãy dùng để cài lịch bật – tắt hợp lý, nhất là vào ban ngày khi vắng nhà. Bạn có thể bật điều hòa trước 15–30 phút khi sắp về, thay vì để máy chạy suốt. Với các dòng máy cao cấp hơn, việc cài lịch làm mát linh hoạt không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện mà còn tránh việc máy hoạt động quá tải vào giờ cao điểm.

Không nên để điều hòa làm việc quá mức. Ảnh minh họa

Kết hợp thêm thiết bị và vật liệu

Tiếp theo, đừng quên những “trợ thủ” nhỏ nhưng có võ như quạt trần hay quạt đứng. Một chiếc quạt chỉ tiêu thụ khoảng 40 watt bằng 1/60 công suất của điều hòa. Quạt không làm giảm nhiệt độ phòng, nhưng thổi gió trực tiếp giúp cơ thể cảm thấy mát hơn từ 2 đến 4 độ C, nhờ vậy bạn có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên mà không mất cảm giác dễ chịu. Nhưng nhớ: quạt chỉ nên bật khi có người trong phòng.

Kết hợp thêm quạt khi sử dụng điều hòa. Ảnh minh họa

Kẻ thù thầm lặng trong những ngày hè chính là ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Nếu không che chắn, phần lớn nhiệt lượng ngoài trời sẽ lọt vào nhà theo đường này. Rèm vải sáng màu có lót nhựa trắng có thể giảm tới 33% lượng nhiệt, trong khi rèm tổ ong có thể giảm đến 60%. Nếu muốn chống nóng hơn nữa, bạn có thể dán phim cách nhiệt hoặc lắp mái hiên bên ngoài. Điều này đặc biệt hiệu quả ở các cửa sổ hướng Tây, giúp cắt giảm gần 80% bức xạ mặt trời.

Nên kéo rèm khi bật điều hòa. Ảnh minh họa

Lối sống cũng quyết định hóa đơn điện

Cần hạn chế nấu nướng trong phòng đang bật điều hòa, nhất là vào giờ cao điểm nắng nóng. Nhiệt từ bếp gas, lò nướng sẽ khiến máy phải làm việc nhiều hơn để giữ mát. Các thiết bị như máy giặt, máy sấy, máy rửa bát cũng tỏa nhiệt đáng kể, nên ưu tiên dùng vào sáng sớm hoặc tối muộn. Đóng cửa các phòng không sử dụng và tắt đèn, máy tính, thiết bị điện không cần thiết. Điều này vừa giúp không khí dễ chịu hơn, vừa tiết kiệm điện.

Hạn chế nấu ăn trong phòng bật điều hòa. Ảnh minh họa

Thêm nữa, đừng quên chăm sóc đúng cách cho chiếc điều hòa. Bộ lọc bám bụi khiến máy giảm hiệu suất, tốn điện hơn, nên cần kiểm tra hàng tháng và thay định kỳ mỗi ba tháng hoặc theo mùa. Mỗi năm, hãy gọi thợ vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh, kiểm tra gas và phát hiện rò rỉ sớm. Với điều hòa gắn cửa sổ, nhớ kiểm tra lớp đệm giữa máy và khung cửa để tránh thất thoát khí lạnh.

Cần vệ sinh điều hòa thường xuyên để đảm bảo hiệu quả làm mát. Ảnh minh họa

Tiết kiệm điện khi dùng điều hòa không chỉ là chuyện bật hay tắt, mà nằm ở cách bạn kiểm soát dòng nhiệt ra vào ngôi nhà. Từ việc chỉnh nhiệt độ hợp lý, kết hợp quạt đúng lúc, che nắng hiệu quả, hạn chế sinh nhiệt trong nhà, bảo dưỡng thiết bị đến trồng cây tạo bóng mát. Tất cả điều này đều góp phần giữ ngôi nhà của bạn luôn mát và hóa đơn điện cuối tháng "dễ chịu" hơn.