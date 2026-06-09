Trong 2 ngày, gần 40 chuyến bay tại Nội Bài, Cát Bi bị ảnh hưởng vì vật thể lạ

Theo đó, trong hai ngày 6 - 7/6, tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài và Cát Bi phát hiện 3 vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Cụ thể, tại sân bay Nội Bài, số chuyến bay bị ảnh hưởng ngày 6/6 do hoạt động của DRONE là 28 chuyến, trong đó 8 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ tại điểm dừng chờ đường cất hạ cánh, 20 chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ.

Tiếp đến, ngày 7/6/2026 do hoạt động của diều trong khu vực cất cánh, tổng số 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ.

Còn tại sân bay Cát Bi có 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 1 chuyến bay chuẩn bị khởi hành và 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

Trong hai ngày 6 - 7/6, tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài và Cát Bi phát hiện 3 vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác

Theo Cục Hàng không, hoạt động của UAV và diều vẫn có thể lặp lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động bay, đặc biệt trong dịp nghỉ hè học sinh có thể gia tăng hoạt động thả diều và các vật thể bay khác.

Do vậy, Cục Hàng không đề nghị Bộ Xây dựng xem xét gửi Công điện tới UBND các tỉnh, thành phố có sân bay và các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho Nhân dân về các quy định của Luật Phòng không nhân dân, Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và vật thể bay khác; nguy cơ mất an toàn hoạt động bay do vật thể bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Chính quyền tại địa phương khu vực cảng hàng không, sân bay tích cực phối hợp với tổ an toàn đường cất hạ cánh tại các cảng trong việc phối hợp, xác minh và xử lý đối với vật thể bay.

Ngoài ra, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác và vật thể bay hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương rà soát cơ chế quản lý đối với việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay.