Trồng cây ban công kỵ nhất 5 sai lầm này: Tiếc là nhiều gia chủ chẳng mấy quan tâm

Nhiều người vẫn nghĩ rằng ban công thì không thể trồng trọt được gì, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Từ hoa, cây cảnh đến rau gia vị, tất cả đều có thể phát triển tốt trên ban công nếu bạn tránh được những sai lầm phổ biến khi làm vườn ở không gian nhỏ này, theo tạp chí Anh Ideal Home .

Ngay cả khi không có một khu vườn truyền thống, bạn vẫn có thể hiện thực hóa ý tưởng làm vườn của mình. Chỉ cần có một không gian ngoài trời như ban công, bạn hoàn toàn có thể biến nơi đó thành một “ốc đảo xanh” với cây cối và nội thất phù hợp. Tuy nhiên, trồng cây trên ban công không đơn giản là đặt chậu cây ở bất cứ đâu. Để tận dụng tối đa diện tích hạn chế, bạn cần tránh những lỗi thường gặp mà các chuyên gia làm vườn đã chỉ ra.

Theo Steve Chilton, chuyên gia làm vườn tại công ty nội thất ngoài trời Leisure Bench (Anh), việc đặt cây trên ban công là cách tuyệt vời để thổi sức sống vào không gian ngoài trời, dù nhỏ đến đâu. Tuy nhiên, nhiều người lại mắc phải những sai lầm khiến ban công kém đẹp và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cây trồng.

Dưới đây, Steve chỉ ra những sai lầm nhiều gia chủ không mấy quan tâm nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây trồng và không gian ban công.

Chọn sai loại cây

Ban công cho phép bạn trồng rất nhiều loại cây khác nhau, từ hoa rực rỡ, rau củ như cà chua, khoai tây cho đến vườn rau gia vị phục vụ nấu ăn. Nhưng vấn đề không nằm ở cây, mà nằm ở điều kiện ban công.

Nếu ban công của bạn nằm trong bóng râm suốt phần lớn thời gian trong ngày, việc trồng các loại cây ưa nắng sẽ khiến chúng khó phát triển. Ngược lại, ban công có nhiều ánh nắng thì chỉ nên chọn những loại cây chịu nắng tốt. Không đáp ứng đúng điều kiện sinh trưởng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề như cây không nảy mầm, lá héo, ít ra hoa hoặc lá ngả vàng.

Ngoài ra, kích thước cây cũng rất quan trọng. Với ban công nhỏ, không nên trồng những cây có xu hướng phát triển quá lớn vì rễ sẽ không đủ không gian để sinh trưởng khỏe mạnh.

Không tận dụng toàn bộ không gian

Nhiều người chỉ đặt chậu cây trên sàn mà quên rằng ban công còn có lan can và tường. Làm vườn theo chiều dọc chính là “chìa khóa” cho ban công nhỏ. Chậu treo, giá treo tường hay chậu móc lan can sẽ giúp bạn trồng thêm nhiều cây mà không chiếm diện tích sàn quý giá. Thậm chí, bạn có thể thử xu hướng trồng cây trong giỏ treo để tăng thêm mảng xanh.

Chọn sai chậu

Nhiều người mua cây và chậu riêng lẻ nhưng lại không kiểm tra kỹ xem chậu có phù hợp hay không. Chậu có quá nặng không, có đủ lớn cho cây không và đặc biệt là có lỗ thoát nước hay không. Việc trồng cây trong chậu không có lỗ thoát nước là một trong những lỗi nghiêm trọng nhất, vì nước bị ứ đọng có thể khiến rễ cây bị úng và chết. Do ban công không thể trồng cây trực tiếp xuống đất như vườn truyền thống, hệ thống thoát nước của chậu đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Chuyên gia khuyến nghị nên dùng đất thoát nước tốt và chậu có lỗ thoát.

Trồng quá nhiều cây

Khi có không gian nhỏ nhưng ý tưởng lớn, bạn rất dễ rơi vào tình trạng “tham lam”. Tuy nhiên, quá nhiều chậu cây sẽ khiến ban công trở nên chật chội, khó chăm sóc và làm cây kém phát triển. Việc sắp xếp chậu hợp lý, kết hợp các chậu có kích thước khác nhau sẽ giúp không gian trông thoáng và sinh động hơn.

Ngoài ra, không nên trồng quá nhiều cây trong cùng một chậu. Dù trồng ghép có thể đẹp mắt, nhưng nếu quá dày, cây sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và khó phát triển khỏe mạnh. Mỗi cây cần đủ không gian để rễ phát triển và hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất.

Không chăm sóc đủ kỹ

Cây trồng trong chậu không được cung cấp dinh dưỡng liên tục như cây trồng dưới đất, vì vậy cần được bón phân đều đặn. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng rác hữu cơ từ nhà bếp như vỏ rau củ để làm phân ủ.

Ngoài ra, việc vệ sinh ban công, kiểm soát cỏ dại và đảm bảo tưới nước đầy đủ cũng rất quan trọng, nhất là khi ban công được che chắn và cây phụ thuộc hoàn toàn vào bạn để được cung cấp nước.

Tóm lại, chỉ cần tránh những sai lầm trên và nhớ các mẹo trồng cây đúng cách, ban công nhỏ cũng có thể trở thành một khu vườn xanh mát, thư giãn và đầy sức sống.



