Trong đêm, công an kết thúc việc khám xét biệt thự và một căn nhà khác của bà Phương Hằng, thu giữ nhiều tài liệu

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Theo đó, công an cũng đã ra lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) tại số 6 đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3 và số 17-19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1.

Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 2 căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng

Cận cảnh căn nhà số 17 - 19 Ngô Đức Kế (nơi bà Hằng đăng ký thường trú)

Hơn 22h30, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang khám xét tại căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) tại số 17-19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số tài liệu liên quan

Nóng: Công an vừa khám xét xong căn nhà mặt tiền ngay quận 1 của bị can Nguyễn Phương Hằng

https://kenh14.vn/ngoai-biet-thu-tren-duong-nguyen-thong-cong-an-cung-da-kham-xet-xong-can-nha-mat-tien-ngay-quan-1-cua-ba-phuong-hang-20220324230119212.chn