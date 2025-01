Trồng loại quả đứng đầu mâm ngũ quả chưng Tết miền Nam, nông dân biên giới thu cả tỷ đồng dịp này

Theo Báo Tây Ninh, Tây Ninh là tỉnh có diện tích trồng mãng cầu (na) lớn nhất nước với hơn 5.600 ha. Theo quan niệm trong mâm ngũ quả ở miền Nam, cầu-sung-vừa-đủ-xài, có 5 loại trái cây thường được bày biện trong dịp Tết Nguyên đán gồm: Mãng cầu, trái sung, trái dừa, đu đủ và xoài. Trong đó, mãng cầu đứng đầu ngũ quả với lời mong cầu, cầu chúc.

Bên cạnh Tết Nguyên đán, mãng cầu là loại quả thường xuất hiện trên bàn thờ trong các dịp khác tại miền Nam như đám giỗ, lễ theo các tôn giáo. Các vụ thu hoạch mãng cầu tại Tây Ninh cũng bám sát các dịp lễ lớn, Tết Nguyên đán được xem là vụ lớn nhất.

Trước đây, cây mãng cầu chỉ ra trái một vụ, từ khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm bón, nông dân đã làm cho cây ra trái quanh năm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, mãng cầu còn thu hoạch rộ vào dịp Tết Nguyên đán, từ đó đem lại lợi nhuận cao cho nhà vườn, mang lại thu nhập cho nhiều lao động.

Anh Lê Minh Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Minh Trung nói với Báo Tây Ninh, đơn vị có 600ha hợp tác liên kết vùng trồng mãng cầu, diện tích thu hoạch trong mùa tết này khoảng 120ha, sản lượng hơn 100 tấn.

HTX này còn liên kết sản xuất và bao tiêu thu mua sản phẩm với 130 hộ trồng mãng cầu tại các xã Tân Hưng, Tân Phú, Tân Hội (huyện Tân Châu) và các huyện khác của tỉnh Tây Ninh. Có một số vườn mãng cầu sẽ thu hoạch trước hoặc sau Tết vì còn tuỳ vào khí hậu những ngày cận Tết.

Tây Ninh sở hữu diện tích trồng cây mãng cầu (na) lớn nhất cả nước.

Năm nay, giá mãng cầu loại lớn dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg. HTX cung cấp ra thị trường từ Hà Nội đến Cà Mau, mỗi tỉnh thành đều có đại lý cấp 1 và cấp 2, chuỗi cửa hàng trái cây sạch…

Cũng theo Báo Tây Ninh, vườn mãng cầu đang thu hoạch của gia đình anh Phạm Minh Sơn (huyện Tân Châu) có diện tích 2ha. Anh Sơn cho biết, từ 23 tháng Chạp, anh bắt đầu thu hoạch và đến 28 tháng Chạp là kết thúc. Năm nay, mãng cầu đạt chất lượng hơn mọi năm, giá thành dao động khoảng 50.000-60.000 đồng/kg ; trung bình 1ha thu hoạch khoảng 11 tấn-12 tấn, cần 5-6 nhân công. Với diện tích 2ha, gia đình anh Sơn ước tính thu về hơn 1 tỷ đồng.

Thời tiết năm nay thuận lợi, tuy nhiên, vài tháng cuối năm mãng cầu chậm nở do thời tiết lạnh, anh Sơn hy vọng giá cả năm nay tốt hơn mọi năm để nông dân có một cái tết đầm ấm bên gia đình.

Mãng cầu Bà Đen là đặc sản Tây Ninh

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, hiện có 4 nhóm giống mãng cầu ta được trồng phổ biến. Tuy nhiên, chỉ có nhóm giống mãng cầu dai là được người dân ưa chuộng do có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Mãng cầu ta có thể nhân giống vô tính và hữu tính.

Trong sản xuất, biện pháp nhân giống bằng hạt vẫn được người dân áp dụng rộng rãi do chi phí thấp, cây trồng từ hạt có độ đồng đều tương đối so với một số cây ăn trái khác. Biện pháp ghép ít được áp dụng do khó làm, chi phí cao.

Mãng cầu Bà Đen là đặc sản của tỉnh Tây Ninh, bên cạnh muối tôm, bánh tráng phơi sương.

Tuy nhiên, vườn mãng cầu trồng bằng cây nhân giống vô tính cần được quan tâm nhằm tạo vườn cây thuần giống giúp ổn định năng suất, phẩm chất tốt, đồng đều, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Giống mãng cầu bản địa (bông xoắn, bông thẳng) của tỉnh Tây Ninh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép được lưu hành đặc cách tại Quyết định 326/QĐ-TT-CCN ngày 8/7/2024 của Cục Trồng trọt về việc công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, đối với giống mãng cầu (na) của tỉnh Tây Ninh, mã số lưu hành trên toàn quốc là CNLH.2024.76. Đây là bước tiến mới trong phát triển giống của Tây Ninh, tạo ra cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mãng cầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, mãng cầu ta được xem là một trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, Tây Ninh có điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi, nhất là khu vực quanh chân núi Bà Đen phù hợp tốt với môi trường sinh thái của cây mãng cầu. Hiện Tây Ninh cung cấp ra thị trường ước đạt 74.649,8 tấn/năm. Năng suất bình quân đạt 145,2 tấn/ha.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 8 xã có chỉ dẫn địa lý mãng cầu Bà Đen , sản xuất tập trung gồm: xã Suối Đá, xã Phan, xã Bàu Năng (thuộc huyện Dương Minh Châu); xã Tân Hưng (thuộc huyện Tân Châu); xã Thạnh Tân, xã Tân Bình, phường Ninh Thạnh, phường Ninh Sơn (thuộc thành phố Tây Ninh).