Trong suốt 5 năm, giá rao bán đất nền miền Nam đã tăng 70%, trong khi miền Bắc chỉ tăng hơn 50%

Từng được ví như kênh đầu tư vua của giới đầu tư, đất nền được đánh giá là dòng sản phẩm có tốc độ thanh khoản tốt, khả năng tăng giá nhanh. Trong giai đoạn sốt đất, loại hình này được ưa chuộng khi có khả năng mang tới nguồn “siêu lợi nhuận” tới hàng trăm % cho nhà đầu tư.

Thế nhưng, sau giai đoạn tăng nóng, kể từ giữa năm 2022 trở lại đây, đất nền bắt đầu có tín hiệu chững lại về thanh khoản. Thậm chí, nhiều khu vực ghi nhận tình trạng “đóng băng” kéo dài. Giai đoạn cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, khảo sát thị trường giá đất nền còn xảy ra hiện tượng cắt lỗ.

Theo báo cáo theo quý của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, giá đất nền đều chung nhận định giảm. Đơn cử như theo báo cáo quý II của DKRA Group, giá đất nền thứ cấp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam ghi nhận tiếp tục giảm 12% so với cùng kỳ. Đơn vị này cho biết thêm, thanh khoản đất nền trên thị trường sơ cấp quý vừa qua cũng giảm hơn 80% so với cùng kỳ.

Còn theo báo cáo diễn biến thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2023 của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), giá đất nền khi giao dịch tiếp tục có xu hướng giảm so với 6 tháng cuối năm 2022, trong đó mức độ giảm giá đất nền cao hơn mức độ giảm giá của căn hộ chung cư. Đặc biệt, hiện tượng sốt đất nền không xảy ra trên địa bàn cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, lượng giao dịch thứ cấp đất nền dự án tại Hà Nội giảm 32,9%, tại TP.HCM giảm 51,1%, tại Bình Dương giảm 46,8%, tại Đà Nẵng giảm 42,8%.

Tương tự, dữ liệu báo cáo quý II/2023 của Batdongsan.com.vn, giá đất nền phân hóa rõ rệt theo khu vực và được kỳ vọng mức giảm mạnh. Trong đó, những khu vực mật độ dân số cao tăng 2%, nơi có mật độ dân số thấp giảm 9%. Về biến động giá đất nền, nơi giảm sâu nhất trong quý II/2023 là khu vực Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương), giảm mạnh tới 39%.

Theo dữ liệu batdongsan.com.vn.

Bên cạnh đó, những khu vực có giá đất nền giảm mạnh khác là các khu vực như: Bến Lức ( tỉnh Long An) giảm 22%; còn khu vực Quốc Oai (thành phố Hà Nội) và Văn Giang ( tỉnh Hưng Yên) cùng giảm 7%. Tuy nhiên, tại Dĩ An ( tỉnh Bình Dương) giá đất nền lại tăng nhẹ 2%.

Lượng tìm mua bất động sản toàn quốc trong nửa đầu năm giảm 33% so với cùng kỳ, lượng tin đăng bán giảm 44%. Lượng quan tâm tìm mua đất nền cũng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượng giao dịch bất động sản trong quý vừa qua chưa cải thiện do kỳ vọng và tâm lý chờ đợi của người mua nhà. Trong một khảo sát, 44% môi giới cho biết lượng giao dịch giảm hơn 50% so với quý trước.

Tuy nhiên, theo dữ liệu công bố mới đây nhất của Batdongsan.com.vn, xét trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến nay, trên phạm vi cả nước, chỉ số giá đất nền lại tăng ổn định.

Cụ thể, báo cáo đơn vị này cho rằng, trong vòng 5 năm qua, mức độ tăng giá trung bình của đất nền miền Nam cao hơn miền Bắc. Từ quý I/2018 đến quý I/2023, giá rao bán đất nền miền Nam đã tăng 71%, trong khi miền Bắc tăng 54%.

Xét riêng năm 2023, giá đất nền 2 miền đã có chiều hướng dịch chuyển khác biệt. Giá rao bán đất nền tại miền Bắc vẫn duy trì xu hướng tăng, đến quý III/2023 đã tăng 4,9% so với quý IV/2022.

Trong khi đó, biểu đồ giá đất nền miền Nam có dấu hiệu đi xuống, từ cuối năm ngoái đến nay đã giảm 26,2%.

Nhiều tỉnh ở miền Bắc chứng kiến giá đất nền tăng trưởng ổn định trong thời gian dài. Từ quý I/2018 đến quý III/2023, đất nền Hải Phòng tăng 128%, Quảng Ninh tăng 44%, Hưng Yên tăng 36%, Bắc Ninh tăng 20%.

Tại miền Nam, Bình Dương có giá đất nền tăng đến 147% so với đầu năm 2018. Đây là một trong những tỉnh duy trì nhịp tăng giá đất tốt nhất khu vực.

Đất nền ở các địa phương khác như Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai mặc dù thời gian gần đây có suy giảm về giá rao bán nhưng xét tổng thể trong 5 năm qua vẫn đạt mức tăng giá lần lượt là 89%, 64% và 60%. Đáng chú ý, giá đất nền vẫn tăng trong bối cảnh lượng quan tâm của nhà đầu tư và thanh khoản giảm mạnh.

Báo cáo của đơn vị này cũng ghi nhận, lượng giao dịch đất nền vẫn chưa cải thiện, chủ yếu do quan ngại của khách hàng về tính pháp lý và giá bán chưa phù hợp. Xét trên quy mô cả nước, mức độ quan tâm đến sản phẩm đất nền đã giảm mạnh hơn 70% so với đỉnh tháng 3/2022 và chưa có dấu hiệu hồi phục.