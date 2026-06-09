Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần Hormuz, ông Donald Trump lên tiếng

| | Tài chính quốc tế

Phi công chiếc trực thăng chiến đấu Apache thuộc Lục quân Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz "hiện vẫn ổn”.

Tổng thống Donald Trump ngày 9-6 cho biết "không có ai bị thương", đồng thời thông tin Mỹ sẽ công bố báo cáo về vụ việc vào cuối ngày.

Hiện chưa rõ liệu chiếc Apache này bị hỏa lực của Iran bắn hạ, gặp trục trặc kỹ thuật hay gặp vấn đề nào khác. Truyền thông nhà nước Iran đã xác nhận vụ rơi máy bay nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần Hormuz, ông Donald Trump lên tiếng- Ảnh 1.

Ông Donald Trump trả lời báo chí ngày 9-6. Ảnh: AP

Trước đó, cùng với máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV), các trực thăng Apache đã được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) triển khai như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz.

Đây là trường hợp trực thăng Apache đầu tiên gặp nạn kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra vào tháng 2. Trong cùng khoảng thời gian này, Iran tuyên bố đã bắn hạ 30 UAV MQ-9 Reaper.

Các trực thăng Apache thường được sử dụng cho mục đích tuần tra nhưng thời gian qua đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iran.

Theo hãng tin AP, trực thăng Apache từ lâu đã là khí tài then chốt của quân đội Mỹ trong việc thực thi lệnh phong tỏa đối với các chuyến hàng và tàu chở dầu thô của Iran, nhằm gây áp lực buộc Tehran phải đi đến thỏa thuận.

Dòng trực thăng này cũng được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sử dụng để bắn hạ UAV của Iran trong thời gian diễn ra cuộc xung đột.

Song song đó, ông Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán với Iran. Ông Donald Trump nhìn nhận: "Chúng ta có cơ hội tốt để ký kết thỏa thuận trong 2 hoặc 3 ngày tới". Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết nào lý giải cho sự lạc quan này.

Các nhà trung gian hòa giải, chủ yếu do Pakistan dẫn đầu, đã nỗ lực suốt nhiều tuần nay nhằm giúp đi đến thỏa thuận. Tuy nhiên, cả Iran và Mỹ đều đang giữ lập trường cứng rắn.

Kịch bản đầu độc, ép khách dùng trực thăng cứu hộ trên đỉnh Everest thu triệu USD

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
trực thăng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mất hàng chục năm chuẩn bị, Trung Quốc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phức tạp và quy mô chưa từng có trong lịch sử tại đập Tam Hiệp, kỳ vọng xác lập kỷ lục thế giới

Mất hàng chục năm chuẩn bị, Trung Quốc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phức tạp và quy mô chưa từng có trong lịch sử tại đập Tam Hiệp, kỳ vọng xác lập kỷ lục thế giới Nổi bật

Không cần khoan sâu, láng giềng Việt Nam vừa tìm thấy mỏ đá quý ngay trên mặt đất, độ tinh khiết vượt ngưỡng bình thường đến 99,995%

Không cần khoan sâu, láng giềng Việt Nam vừa tìm thấy mỏ đá quý ngay trên mặt đất, độ tinh khiết vượt ngưỡng bình thường đến 99,995% Nổi bật

200 máy bay NATO đang vây quanh biên giới Nga

200 máy bay NATO đang vây quanh biên giới Nga

15:48 , 09/06/2026
Một nước châu Âu muốn giới hạn dân số ở 10 triệu người

Một nước châu Âu muốn giới hạn dân số ở 10 triệu người

15:22 , 09/06/2026
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga "vắng mặt bí ẩn" suốt nhiều tuần qua

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga "vắng mặt bí ẩn" suốt nhiều tuần qua

15:05 , 09/06/2026
Nén bi thương, Nga "hồi sinh" kỳ quan thủy điện lớn nhất lịch sử: Kiêu hãnh tạo 24 tỷ kWh điện sạch/năm

Nén bi thương, Nga "hồi sinh" kỳ quan thủy điện lớn nhất lịch sử: Kiêu hãnh tạo 24 tỷ kWh điện sạch/năm

14:50 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên