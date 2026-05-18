Trực thăng quân sự Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa ở Hàn Quốc

Chiếc trực thăng AH-64E Apache, thuộc biên chế Sư đoàn Bộ binh số 2 của quân đội Mỹ, đã hạ cánh xuống một cánh đồng ở Hyeondeok-myeon của Hàn Quốc, cách Trại Humphreys khoảng 15 km về phía tây.

Yonhap News đưa tin cả hai thành viên phi hành đoàn đều không bị thương và không có báo cáo về hỏa hoạn hay tổn thất khác. Thiếu tá Eileen Poole - phát ngôn viên Sư đoàn Bộ binh số 2 - cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo bà Poole, máy bay không bị hư hại trong quá trình hạ cánh.

Lữ đoàn Không quân Chiến đấu số 2 - đơn vị vận hành các máy bay trực thăng Apache, UH-60 Black Hawk và CH-47 Chinook - đóng quân tại căn cứ Humphreys.

Trực thăng tấn công AH-64E Apache đậu trên một cánh đồng lúa ở Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek - Hàn Quốc ngày 18-5. Ảnh: Stars and Stripes

“Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, tình hình đã được kiểm soát” - bà Poole nói, cho biết thêm vì lý do an ninh, Bộ Chỉ huy không thể tiết lộ điểm xuất phát hoặc lộ trình chuyến bay. Sự an toàn của các quân nhân và cộng đồng địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu của đơn vị.

Thông tin ban đầu từ phi hành đoàn cho thấy động cơ trực thăng có thể đã bị quá nóng. Theo báo cáo, quân đội Mỹ dự định sửa chữa và di chuyển chiếc trực thăng trong vòng 3 ngày.

Cùng ngày 18-5, theo Sách trắng Bộ Thống nhất liên Triều công bố, chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên, thay vì gây áp lực và đối đầu.

Báo cáo này phản ánh nỗ lực của ông Lee trong việc hàn gắn mối quan hệ liên Triều căng thẳng dựa trên xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Sách trắng mới nhất đã nêu ra ba nguyên tắc chỉ đạo chính: Seoul tôn trọng hệ thống chính trị của Bình Nhưỡng, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không tham gia vào các hoạt động thù địch. Dựa trên đó, chính phủ định hình chính sách tổng thể là "cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên".

Bất chấp nỗ lực hòa giải của Seoul, quan hệ liên Triều gần như đóng băng. Theo báo cáo, không có hoạt động trao đổi nhân dân trong 5 năm qua, hay kinh tế, giữa hai miền Triều Tiên.