Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trực thăng quân sự Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa ở Hàn Quốc

Theo Phương Linh | 18-05-2026 - 21:50 PM | Tài chính quốc tế

Một trực thăng của quân đội Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng lúa cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 65 km về phía nam.

Chiếc trực thăng AH-64E Apache, thuộc biên chế Sư đoàn Bộ binh số 2 của quân đội Mỹ, đã hạ cánh xuống một cánh đồng ở Hyeondeok-myeon của Hàn Quốc, cách Trại Humphreys khoảng 15 km về phía tây.

Yonhap News đưa tin cả hai thành viên phi hành đoàn đều không bị thương và không có báo cáo về hỏa hoạn hay tổn thất khác. Thiếu tá Eileen Poole - phát ngôn viên Sư đoàn Bộ binh số 2 - cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo bà Poole, máy bay không bị hư hại trong quá trình hạ cánh.

Lữ đoàn Không quân Chiến đấu số 2 - đơn vị vận hành các máy bay trực thăng Apache, UH-60 Black Hawk và CH-47 Chinook - đóng quân tại căn cứ Humphreys.

Trực thăng Mỹ ở Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công AH-64E Apache đậu trên một cánh đồng lúa ở Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek - Hàn Quốc ngày 18-5. Ảnh: Stars and Stripes

“Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, tình hình đã được kiểm soát” - bà Poole nói, cho biết thêm vì lý do an ninh, Bộ Chỉ huy không thể tiết lộ điểm xuất phát hoặc lộ trình chuyến bay. Sự an toàn của các quân nhân và cộng đồng địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu của đơn vị.

Thông tin ban đầu từ phi hành đoàn cho thấy động cơ trực thăng có thể đã bị quá nóng. Theo báo cáo, quân đội Mỹ dự định sửa chữa và di chuyển chiếc trực thăng trong vòng 3 ngày.

Cùng ngày 18-5, theo Sách trắng Bộ Thống nhất liên Triều công bố, chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên, thay vì gây áp lực và đối đầu.

Báo cáo này phản ánh nỗ lực của ông Lee trong việc hàn gắn mối quan hệ liên Triều căng thẳng dựa trên xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Sách trắng mới nhất đã nêu ra ba nguyên tắc chỉ đạo chính: Seoul tôn trọng hệ thống chính trị của Bình Nhưỡng, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không tham gia vào các hoạt động thù địch. Dựa trên đó, chính phủ định hình chính sách tổng thể là "cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên".

Bất chấp nỗ lực hòa giải của Seoul, quan hệ liên Triều gần như đóng băng. Theo báo cáo, không có hoạt động trao đổi nhân dân trong 5 năm qua, hay kinh tế, giữa hai miền Triều Tiên.

Trực thăng quân sự Mỹ rơi, 6 người chết

Theo Phương Linh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ đất hiếm chưa từng thấy, có thể thay đổi toàn bộ đánh giá của giới chuyên gia

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ đất hiếm chưa từng thấy, có thể thay đổi toàn bộ đánh giá của giới chuyên gia Nổi bật

Phát hiện nam thanh niên 19 tuổi bán cơm rang ở chợ mỗi tối, lãi gần 80 triệu đồng/tháng

Phát hiện nam thanh niên 19 tuổi bán cơm rang ở chợ mỗi tối, lãi gần 80 triệu đồng/tháng Nổi bật

Một chuỗi nhà thuốc lớn vừa xin phá sản 2 lần chỉ trong 7 tháng, 50% cửa hàng ‘bốc hơi’ vì quá khó khăn

Một chuỗi nhà thuốc lớn vừa xin phá sản 2 lần chỉ trong 7 tháng, 50% cửa hàng ‘bốc hơi’ vì quá khó khăn

21:45 , 18/05/2026
Cú bắt tay Mỹ - Trung có ‘đổi vận’ kinh tế toàn cầu?

Cú bắt tay Mỹ - Trung có ‘đổi vận’ kinh tế toàn cầu?

21:16 , 18/05/2026
Nga yêu cầu Euroclear bồi thường 250 tỷ USD

Nga yêu cầu Euroclear bồi thường 250 tỷ USD

20:52 , 18/05/2026
Nga phá vỡ "vùng mù" trong hợp kim ngành hàng không, làm được điều khoa học bó tay bấy lâu

Nga phá vỡ "vùng mù" trong hợp kim ngành hàng không, làm được điều khoa học bó tay bấy lâu

20:38 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên