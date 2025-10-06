Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

‘Trùm’ xử lý rác thải ở Hải Phòng vừa bị tạm giam là ai?

06-10-2025 - 14:15 PM | Doanh nghiệp

Bị can Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây ô nhiễm môi trường", "Vi phạm quy định về kế toán...", là doanh nhân nổi tiếng tại Hải Phòng với biệt danh "Bình Đồng", chuyên lĩnh vực xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại.

Công ty TNHH Tân Thuận Phong ( Công ty Tân Thuận Phong ) tiền thân là Công ty Đúc Đồng Thanh Mai, được thành lập năm 1990, chuyên sản xuất các sản phẩm về đồng như: thanh đồng, dây đồng, thỏi đồng và các sản phẩm mang tính chất truyền thống, văn hóa (chuông đồng, đỉnh đồng...).

Năm 2001, Công ty Đúc Đồng Thanh Mai đổi tên thành Công ty TNHH Tân Thuận Phong và hoạt động dựa trên nền tảng phát triển, nguyên lý hoạt động của công ty cũ, trụ sở đặt tại km8, quốc lộ 5, TP Hải Phòng.

Năm 2006, Công ty Tân Thuận Phong bước vào lĩnh vực vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại . Công ty này xây dựng nhà máy diện tích gần 12.000m2, xưởng xử lý bản mạch điện tử, dây đồng phế liệu, dung dịch bùn thải, chất thải công nghiệp chứa kim loại và phế thải kim loại màu với các thiết bị máy móc hiện đại nhập ngoại và một số do các kỹ sư đầu ngành chế tạo.

‘Trùm’ xử lý rác thải ở Hải Phòng vừa bị tạm giam là ai?- Ảnh 1.

Chân dung bị can Bùi Văn Bình (ảnh nhỏ) - Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, trụ sở km8, quốc lộ 5, phường An Dương (TP Hải Phòng).

Năm 2007, Công ty Tân Thuận Phong là một trong 3 doanh nghiệp được Cục Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thẩm định, cấp phép hoạt động trong lĩnh vực hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, bùn thải. Đặc biệt là bùn thải ngành điện tử, dung dịch Niken thải, dầu thải, dung dịch tẩy rửa thải, nhóm chất thải đưa vào lò đốt, bao bì, bụi lò luyện thép...

Một số thành phần hữu ích thu được sau khi xử lý sẽ được tái chế, cung cấp làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất kim loại màu, sản xuất đồng sunphat như bột đồng...

Năm 2019, Công ty Tân Thuận Phong xây dựng tổ hợp nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại với quy mô diện tích hơn 22.500m2 tại lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền (TP Hải Phòng).

Hoạt động kinh doanh nổi bật của Công ty Tân Thuận Phong như: thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; tư vấn xử lý môi trường; xử lý tiêu hủy hàng hóa; xử lý hóa chất độc hại. Hệ thống xử lý tiêu biểu như: lò đốt chất thải công nghiệp, hệ thống xử lý hóa học, hệ thống xử lý nước, tái chế kẽm... công suất lớn.

Công ty Tân Thuận Phong trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế đầu tư tại Việt Nam.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Tân Thuận Phong và Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (Công ty Đông Dương 3) đều trụ sở đặt tại Hải Phòng.

‘Trùm’ xử lý rác thải ở Hải Phòng vừa bị tạm giam là ai?- Ảnh 2.

‘Trùm’ xử lý rác thải ở Hải Phòng vừa bị tạm giam là ai?- Ảnh 3.

‘Trùm’ xử lý rác thải ở Hải Phòng vừa bị tạm giam là ai?- Ảnh 4.

Các bị can trong vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can. Trong đó, Bùi Văn Bình – Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị khởi tố về cả hai tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Bùi Đức Huy – Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong và Bùi Đình Chung – nguyên Giám đốc Công ty Đông Dương 3 bị khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Các bị can Phan Thị Hương Giang và Phạm Thị Xuân lần lượt là Phó trưởng phòng Kế toán và thủ quỹ của Công ty Tân Thuận Phong bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, bị can Bùi Văn Bình – Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, nổi tiếng trong giới doanh nhân tại Hải Phòng trong lĩnh vực xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại.

‘Trùm’ xử lý rác thải ở Hải Phòng vừa bị tạm giam là ai?- Ảnh 5.

Căn biệt thự nguy nga, tráng lệ của đại gia "Bình Đồng", mặt đường quốc lộ 5, thuộc thôn Lương Quán, phường An Dương (TP Hải Phòng).

Công ty Tân Thuận Phong là đối tác của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế đầu tư tại Việt Nam và đối tác của nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Doanh nhân này xuất thân từ doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm về đồng như: thanh đồng, dây đồng, thỏi đồng nên thường được gọi với biệt danh “Bình Đồng”. Tại nơi ở, đại gia "Bình Đồng" nổi tiếng gắn với căn biệt thự nguy nga, tráng lệ trong khuôn viên khu đất rộng hàng nghìn mét mặt đường quốc lộ 5, thuộc thôn Lương Quán, phường Nam Sơn, nay là phường An Dương (TP Hải Phòng).

Bắt 'ông trùm' xử lý rác thải tại Hải Phòng

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

