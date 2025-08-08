Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng hệ thống quán tại Mỹ

Việc mở rộng hệ thống quán, tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Trung Nguyên Legend trên hành trình "nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam" và chinh phục các thị trường hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu…

Chuỗi quán Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng tại Mỹ

Tiếp nối sự hiện diện ấn tượng tại các thành phố lớn như San Jose, Los Angeles, Long Beach, Carrollton…, hệ thống chuỗi quán Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng tại Mỹ với hai không gian mới trong tháng 8/2025: Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Portland, bang Oregon – "trung tâm cà phê" vùng Tây Bắc nước Mỹ và Trung Nguyên E-Coffee tại Houston, bang Texas – bang có nền kinh tế lớn thứ hai của Mỹ. Sự hiện diện 2 không gian này nâng tổng số quán nhượng quyền của Trung Nguyên Legend lên 8 cửa hàng tại thị trường hàng đầu thế giới Mỹ.

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ "không chỉ ở tính năng của sản phẩm mà còn ở trải nghiệm toàn diện, gắn kết cảm xúc, tinh thần, và phản ánh văn hóa" (báo cáo tháng 7/2025 của Insight Trends World), những trải nghiệm cà phê toàn diện từ hệ sản phẩm đến văn hóa thưởng lãm cà phê mang bản sắc riêng đặc trưng, hội tụ tinh hoa 3 nền văn minh cà phê thế giới Ottoman – Roman – Thiền của hàng quán Trung Nguyên Legend đã tạo sức hút đặc biệt tại Mỹ.

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Portland, Oregon (Mỹ) thu hút rất đông khách hàng vì những trải nghiệm đặc biệt về cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam.

Trong đó, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Portland, nằm trên một đại lộ trung tâm nhất vùng – một điểm đến cà phê nổi tiếng của nước Mỹ bởi sự quy tụ số lượng lớn hàng quán cà phê đặc sản, có văn hóa cà phê sành điệu, đa dạng và tinh tế, nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế và người yêu cà phê tại Mỹ đến trải nghiệm ngay những ngày đầu mở cửa.

Các tờ báo quốc tế chính thống, uy tín như Eater Portland và Bridgetown Bites (Mỹ) liên tục cập nhật hình ảnh, đưa tin về sự xuất hiện của Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend với những tựa đề như: "Thương hiệu cà phê thành công bậc nhất tại Việt Nam Trung Nguyên Legend sắp khai trương quán đầu tiên tại bang Oregon"; "Quán cà phê Việt Nam hoành tráng chính thức mở cửa tại Portland sau nhiều chờ đợi";… Đặc biệt, tờ Eater khen ngợi những trải nghiệm tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend ở Portland là "một trải nghiệm toàn diện dành cho những ai yêu thích cà phê".

Chuyên trang ẩm thực Eater Portland đánh giá Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Portland "mang đến trải nghiệm toàn diện dành cho những ai yêu thích cà phê" tại Mỹ.

Kết hợp không gian thưởng lãm đặc trưng mang dấu ấn văn hóa Việt Nam và hệ sản phẩm được tạo tác từ cà phê robusta và arabica thơm ngon bậc nhất của những vùng nguyên liệu hàng đầu như Buôn Ma Thuột Việt Nam, Brazil, Colombia, Ethiopia, Jamaica,… Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đem đến một thế giới cà phê đầy thú vị để khách hàng khám phá. Đồng thời, menu thức uống sáng tạo cùng những bộ công cụ dụng cụ pha chế theo 3 nền văn minh cà phê thế giới được trình bày thẩm mỹ, tinh tế tạo ấn tượng mạnh mẽ với người thưởng lãm. Nổi bật, "Cà phê Thiền" được tờ Eater Portland nhận định là "thức uống đặc trưng nổi bật nhất với trải nghiệm thực sự hiếm thấy tại thị trường cà phê Mỹ".

Hiện diện trên tuyến đường Bellaire sôi động, liền kề trung tâm thương mại, nơi giao thoa văn hóa, ẩm thực đa dạng, Trung Nguyên E-Coffee tại Houston, bang Texas, nơi thu hút đông đảo người yêu cà phê Mỹ, du khách quốc tế đến trải nghiệm cà phê và văn hóa cà phê đến từ Việt Nam.

Trung Nguyên E-Coffee tại Houston, Texas tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ với cộng đồng người yêu cà phê, giới trẻ tại Mỹ.

Được định vị như một thế giới cà phê thu nhỏ mang tính chuyên gia, chuyên biệt, Trung Nguyên E-Coffee tại Houston mang đến không gian cà phê năng động với hệ sản phẩm cà phê bán lẻ, menu F&B đa dạng, hội tụ tinh hoa 3 văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền. Những ly cà phê pha phin, cà phê sữa đá mang dấu ấn văn hóa Việt Nam và các món uống sáng tạo tiếp tục được khách hàng yêu thích, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội với những bình luận như "cà phê chất lượng, vị mạnh mẽ đặc trưng", "menu đa dạng hấp dẫn, chắc chắn sẽ quay lại"…

Với sự đón nhận của đông đảo người yêu cà phê tại Mỹ, cùng kế hoạch triển khai mở trụ sở tại Mỹ, đến cuối năm 2025, Trung Nguyên Legend dự kiến sẽ khai trương thêm nhiều hàng quán tại Texas, Philadelphia, Oregon, hướng đến mục tiêu 100 quán tại Mỹ nhằm đẩy mạnh quảng bá mạnh mẽ văn hóa cà phê Việt Nam tại thị trường quốc tế trọng điểm này.

Nỗ lực quảng bá, nâng tầm thưởng lãm văn hóa cà phê Việt Nam

Cùng hai không gian mới tại Portland và Houston (Mỹ), Trung Nguyên Legend có kế hoạch mở hàng trăm quán mới tại Việt Nam, Mỹ, cũng như ra mắt những không gian đầu tiên của Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee tại Melbourne (Australia), Canada…trong năm 2025. Đồng thời, mục tiêu phát triển 130 quán tại trung tâm các thành phố lớn của Trung Quốc, mở rộng sự hiện diện tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và khu vực châu Á, châu Âu cũng đang được triển khai để quảng bá, nâng tầm thưởng lãm văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Ngày 8/8/2025, Trung Nguyên Legend đã chính thức khai trương không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend thứ 2 hiện diện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tiếp tục mang đến trải nghiệm cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam đặc biệt cho hàng chục triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Đông đảo khách mời, người yêu cà phê đến tham dự và trải nghiệm không gian Thế Giới Cà Phê Trung Nguyên Legend tại Nhà ga T3 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày khai trương.

Song song phát triển hệ thống quán trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend tích cực giới thiệu mô hình Trung Nguyên E-Coffee trong các chương trình, sự kiện trọng điểm tại Việt Nam và quốc tế nhằm quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam đến đông đảo đối tác, khách hàng. Nổi bật trong đó, Trung Nguyên E-Coffee sẽ tham gia Triển lãm "80 năm hành trình độc lập – tự do – hạnh phúc" diễn ra tại Hà Nội từ 28/8-5/9/2025, một trong những hoạt động văn hóa – chính trị - xã hội trọng đại của quốc gia trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9/2025. Theo đó, Trung Nguyên E-Coffee sẽ hiện diện tại khu vực "Khởi nghiệp kiến quốc", mang đến không gian kết nối, chia sẻ tri thức toàn diện và nguồn năng lượng sáng tạo, tỉnh thức mạnh mẽ, "truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công" và thúc đẩy tinh thần tự hào, cùng quảng bá cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam ra toàn cầu.

Với tốc độ tăng trưởng trung bình 30 cửa hàng mở mới/tháng, hơn 800 cửa hàng và 1.000 hợp đồng ký kết thành công trên khắp các tỉnh thành Việt Nam và quốc tế hiện nay, trong tháng 9/2025, Trung Nguyên E-Coffee dự kiến tiếp tục tổ chức Hội thảo nhượng quyền tại Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội để các đối tác, khách hàng được tư vấn, trải nghiệm thực tế mô hình Trung Nguyên E-Coffee – "giải pháp kinh doanh, khởi nghiệp thành công" đang tạo sức hút nhượng quyền mạnh mẽ tại cả thị trường Việt Nam và quốc tế.

Hệ thống hàng quán Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng tại Mỹ, Trung Quốc và trên toàn cầu, được đông đảo khách hàng quốc tế yêu thích trải nghiệm, khám phá.

Sự phát triển mạnh mẽ của hơn 300 dòng sản phẩm cà phê năng lượng cùng sự lan tỏa rộng khắp của hệ thống 1.000 không gian, cửa hàng mang thương hiệu Trung Nguyên E-Coffee, Trung Nguyên Legend và Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend trên toàn Việt Nam cũng như các thị trường Mỹ, Trung Quốc và sắp tới là Úc, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu… tiếp tục khẳng định sự cam kết và nỗ lực của thương hiệu cà phê hàng đầu Trung Nguyên Legend trong hành trình "tạo dựng vị thế cho ngành cà phê Việt Nam" đưa văn hóa cà phê Việt Nam chinh phục toàn cầu.