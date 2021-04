Trung Quốc cho phép nhập khẩu hàng tỷ USD vàng?

Trung Quốc và Ấn Độ thường chiếm khoảng 2/5 nhu cầu vàng hàng năm của toàn thế giới. Nhu cầu vàng của 2 nước này hồi phục có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thiết lập giá sàn cho mặt hàng vàng, không chỉ ngăn giá giảm thêm nữa trong những tháng tới mà thậm chí có thể đẩy giá tăng mạnh.

Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, mỗi năm tiêu thụ hàng trăm tấn vàng, trị giá hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, nhập khẩu vàng vào nước này đã giảm mạnh kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát là lây lan ra khắp thế giới, làm suy giảm nghiêm trọng nhu cầu trong nước.



Với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc kể từ nửa cuối năm ngoái, nhu cầu vàng trang sức, vàng miếng và tiền xu đều hồi phục nhanh chóng. Kể từ tháng 1 năm nay, giá vàng nội địa ở Trung Quốc đã cao hơn so với giá tham chiếu toàn cầu, khiến cho việc nhập khẩu vàng thỏi trở nên hấp dẫn.

Chênh lệch giá vàng ở Trung Quốc so với giá tham chiếu quốc tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) – ngân hàng trung ương của nước này – kiểm soát lượng vàng nhập khẩu thông qua hệ thống hạn ngạch cấp cho các ngân hàng thương mại. PBOC thường cho phép nhập khẩu vàng để đáp ứng đủ nhu cầu nội địa, nhưng đôi khi cũng hạn chế dòng chảy này.

Reuters dẫn tin từ 5 nguồn thông tin tin cậy cho biết, trong những tuần gần đây, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu một lượng lớn vàng thỏi.

"Chúng tôi đã không phải nhập theo hạn ngạch trong thời gian gần đây. Bây giờ chúng tôi đang nhận vàng về…. với khối lượng nhiều nhất kể từ năm 2019", một nguồn tin của một trong những ngân hàng nhập khẩu vàng của Trung Quốc cho biết.

Còn theo 4 nguồn tin khác, khoảng 150 tấn vàng, trị giá 8,5 tỷ USD (theo giá hiện hành) có thể sẽ sớm được chuyển tới Trung Quốc. Hai trong số những nguồn tin này cho biết, vàng thỏi sẽ được nhập về vào tháng 4; còn 2 nguồn khác cho biết vàng sẽ đến trong tháng 4 và 5.

Phần lớn lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc thường đến từ Australia, Nam Phi và Thụy Sĩ.

Quy mô vàng nhập khẩu báo hiệu sự trở lại mạnh mẽ của Trung Quốc trên thị trường vàng miếng toàn cầu.

Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy, kể từ tháng 2/2020, trung bình mỗi tháng quốc gia này nhập khẩu vàng trị giá khoảng 600 triệu USD, tương đương khoảng 10 tấn.

Năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 3,5 tỷ USD vàng mỗi tháng, tương đương 75 tấn.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã không trả lời các bình luận trên.

Nhập khẩu vàng vào Trung Quốc

Sự vắng mặt của khách hàng Trung Quốc đã có ảnh hưởng chút ít tới giá vàng lúc đại dịch Covid-19 mới bắt đầu, khi các nhà đầu tư phương Tây lo sợ về thảm họa kinh tế do đại dịch nên đã đổ xô tích trữ vàng thỏi – thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục 2.072,50 USD/ounce.

Nhưng sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với vàng đã giảm sút nghiêm trọng kể từ khi có vắc-xin chống Covid-19 và các chương trình kích thích kinh tế mạnh mẽ của các Chính phủ đẩy kinh tế toàn cầu hồi phục, nhất là kinh tế Mỹ và Trung Quốc, gây áp lực khiến giá vàng giảm xuống 1.750 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng

Trong khi đó, một nguồn tin của Chính phủ Ấn Độ cho biết, trong tháng này nhu cầu vàng của Ấn Độ cũng hồi phục mạnh sau đợt sụt giảm do thảm họa Covid-19, với lượng vàng nhập khẩu trong tháng 3 đạt mức cao kỷ lục, 160 tấn, cao hơn 471% so với một năm trước đó, do nhu cầu từ những người mua lẻ và thợ kim hoàn đều tăng mạnh. Kim ngạch nhập khẩu vàng trong tháng 3 đạt 8,4 tỷ USD, so với 1,23 tỷ USD một năm trước đó.

Trong tháng 3 vừa qua, giá vàng kỳ hạn giao sau ở Ấn Độ xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm, là 43.320 rupee/10 gram.

Tháng 2/2021, Ấn Độ đã giảm thuế nhập khẩu vàng từ 12,5% xuống 10,75% để thúc đẩy nhu cầu của thị trường bán lẻ và hạn chế việc buôn lậu vàng vào nước này. Động thái này đã khiến nhập khẩu vàng tăng mạnh. Tính chung trong quý I, Ấn Độ nhập khẩu kỷ lục 321 tấn vàng, tăng mạnh so với 124 tấn cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhập khẩu vàng vào Ấn Độ trong tháng 4 này có thể giảm xuống dưới 100 tấn do các nhà kim hoàn nước này lo ngại Chính phủ có thể tái áp đặt các biện pháp phong tỏa ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Suki Cooper, một nhà phân tích của Standard Chartered, cho biết nhu cầu vàng của 2 nước này hồi phục "rất quan trọng trong việc thiết lập giá sàn cho mặt hàng vàng" và sẽ ngăn giá giảm thêm nữa trong những tháng tới.

Tham khảo: Refinitiv, Hindubusinessline