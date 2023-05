Trung Quốc chứng kiến lượng hành khách cao nhất trong lịch sử dịp nghỉ lễ 1/5

Theo ước tính của Tập đoàn đường sắt Trung Quốc, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 1/5 kéo dài 5 ngày, ngành đường sắt nước này đã vận chuyển khoảng 19,5 triệu lượt hành khách, cao hơn 10% so với mức ghi nhận trước đó, lập kỷ lục về lưu lượng hành khách trong một ngày. Dự kiến, sẽ có khoảng 120 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường sắt tính đến ngày 4/5, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Ảnh minh họa. Nguồn: CFP

Trong đó, vào ngày nghỉ lễ đầu tiên, ước tính khoảng 235.000 hành khách đã rời khỏi thủ đô từ ga Nam Bắc Kinh, đánh dấu nhà ga này đón lượng hành khách lớn nhất kể từ khi xây dựng năm 1897. Để đón lượng khách lớn chưa từng thấy, cơ quan đường sắt Trung Quốc đã tăng công suất bằng cách bổ sung thêm 1.800 chuyến tàu trong dịp Tuần lễ Vàng, tăng 21% so với năm 2019.

Ngoài vận tải đường sắt, lượng phương tiện đi lại trên đường cao tốc dự kiến cũng sẽ tăng kỷ lục. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, lưu lượng giao thông trung bình hàng ngày trên các tuyến đường cao tốc trên cả nước này dự kiến đạt 54,3 triệu phương tiện trong những ngày nghỉ lễ, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2022 và phá kỷ lục trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

Trong khi đó, dữ liệu của cổng thông tin du lịch Fliggy cho thấy, doanh thu từ các sản phẩm du lịch nội địa đã đạt mức cao nhất trong lịch sử trong ngày 29/4, doanh thu từ vé máy bay nội địa, lưu trú, vé tàu, thuê xe đều vượt xa cùng kỳ năm 2019 với biên độ lớn. Fliggy cho biết, lượng đặt phòng khách sạn và homestay đặc biệt tăng mạnh, với doanh thu tăng 129% so với cùng kỳ năm 2019.

Còn theo dữ liệu của Ctrip, một công ty du lịch trực tuyến lớn ở Trung Quốc, tổng số đơn đặt hàng du lịch trên nền tảng này đã tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2022 và hơn gấp đôi so với năm 2019, thậm chí tăng 668% so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết hồi đầu năm nay.