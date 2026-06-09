Trung Quốc công bố kế hoạch tham vọng: Có thể tác động đến ngành quan trọng của cả thế giới

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch xây dựng một hòn đảo nổi hạt nhân khổng lồ. Công trình này sử dụng lò phản ứng muối nóng chảy làm nhiên liệu và sẽ đóng vai trò là cảng trung chuyển container, trung tâm năng lượng và trạm sạc cho tàu thuyền.

Xưởng đóng tàu Giang Nam đã giới thiệu dự án mới tại Triển lãm Vận tải biển Quốc tế Posidonia ở Athens, Hy Lạp. Công ty có trụ sở tại Thượng Hải này là một trong những cơ sở đóng tàu lớn nhất và quan trọng nhất của Trung Quốc.

Là một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), đơn vị này mô tả sáng kiến ​​này là một mô hình mới cho logistics đường biển không phát thải, kết hợp vận chuyển hàng hóa, sản xuất năng lượng và phát điện trên một giàn khoan ngoài khơi duy nhất.

Tổ hợp nổi này sẽ được vận hành bằng các lò phản ứng muối nóng chảy tiên tiến, sử dụng muối hóa lỏng làm cả nhiên liệu và chất làm mát. Lò phản ứng muối nóng chảy có thể lưu trữ một lượng lớn năng lượng nhiệt. Chúng không cần nước để làm mát.

Đề xuất về hòn đảo nổi được đưa ra sau thông báo trước đó của công ty về việc đang phát triển một tàu chở hàng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Dự kiến ​​tàu sẽ sử dụng lò phản ứng muối nóng chảy dựa trên thorium và có thể chở tới 25.000 container.

Một trung tâm năng lượng nổi

Công ty đóng tàu nhấn mạnh rằng giàn khoan này sẽ hoạt động như "trái tim không phát thải carbon" của một mạng lưới vận tải biển rộng lớn hơn. Ngoài lò phản ứng, nó sẽ tích hợp các tấm pin mặt trời, tua bin gió, hệ thống sản xuất hydro, các đơn vị tổng hợp nhiên liệu xanh, cũng như cơ sở hạ tầng cung cấp điện.

Ngoài việc xử lý việc chuyển tải hàng hóa, cơ sở đa năng ngoài khơi này sẽ sản xuất điện và nhiên liệu hàng hải carbon thấp, bao gồm cả amoniac. Năng lượng sạch được sản xuất trên tàu có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho hoạt động của nhà ga, sạc điện cho các tàu trung chuyển và cung cấp nhiên liệu cho các tàu dọc theo các tuyến thương mại chính.

Công ty đóng tàu Giang Nam tuyên bố họ kỳ vọng trung tâm này sẽ "trở thành một hệ sinh thái mới cho logistics container đường biển không phát thải" và cung cấp "giải pháp đột phá cho quá trình chuyển đổi trung hòa carbon của ngành vận tải biển toàn cầu".

Hòn đảo này sẽ hỗ trợ các tuyến vận tải đường biển xuyên đại dương đường dài, mạng lưới ven bờ và các hoạt động trung chuyển hàng hóa. Thiết kế dạng mô-đun của nó cũng cho phép triển khai các cơ sở tương tự tại các cảng và hành lang vận tải trên toàn thế giới.

Được cung cấp năng lượng bởi muối nóng chảy

Theo công ty, một trong những ưu điểm lớn nhất của dự án là công nghệ lò phản ứng muối nóng chảy (MSR). Khác với các lò phản ứng truyền thống, MSR hoạt động ở áp suất gần bằng áp suất khí quyển. Điều này làm giảm nguy cơ nổ hơi nước ở áp suất cao hoặc rò rỉ, có thể phát tán vật liệu phóng xạ.

“Các lò phản ứng muối nóng chảy vốn dĩ tránh được nguy cơ lõi bị nóng chảy, đồng thời có các đặc tính an toàn và không phổ biến vũ khí hạt nhân,” đại diện công ty cho biết . “Khi chất làm mát muối nóng chảy tiếp xúc với nhiệt độ môi trường, nó có thể nhanh chóng đông đặc, làm giảm đáng kể nguy cơ rò rỉ do tai nạn.”

Khái niệm mới này dựa trên chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy công nghệ lò phản ứng muối nóng chảy. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã và đang tích cực thử nghiệm các lò phản ứng muối nóng chảy sử dụng thorium, tức là sử dụng thorium làm nguồn nhiên liệu thay vì uranium thông thường. Chúng được xem là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các lò phản ứng uranium.

Được phát hiện vào năm 1828 và đặt tên theo Thor, vị thần sấm sét của người Norse, thorium là một kim loại actinide có tính phóng xạ yếu. Nó được tìm thấy với lượng vết trong hầu hết các loại đá, đất và cát. Lượng thorium trong vỏ Trái đất nhiều gấp ba đến bốn lần so với uranium. Năm 2025, các nhà khoa học từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã thực hiện chuyển đổi nhiên liệu hạt nhân từ thorium sang uranium đầu tiên trên thế giới trong lò phản ứng muối nóng chảy.