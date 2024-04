Trung Quốc dẫn độ đợt nghi phạm đầu tiên về cờ bạc, lừa đảo từ Campuchia về nước

Đây là đợt nghi phạm người Trung Quốc được áp giải từ Campuchia về nước này lần đầu tiên trong năm nay, mở màn cho cuộc trấn áp chung về tội phạm cờ bạc và lừa đảo của cơ quan chức năng hai nước.

(Ảnh minh họa về đánh bạc: Satang)

Trong những năm gần đây, để trấn áp nạn đánh bạc và lừa đảo qua mạng viễn thông xuyên biên giới theo quy định của pháp luật, công an Trung Quốc và Campuchia đã hợp tác chặt chẽ, liên tục tăng cường các hoạt động trấn áp và đạt được một số kết quả đáng chú ý. Gần đây, cơ quan công an hai nước này đã tổ chức một chiến dịch chung tấn công mạnh vào tội phạm cờ bạc, lừa đảo.

Trong quá trình thực hiện chiến dịch, công an Campuchia đã phá vỡ một số ổ cờ bạc, lừa đảo ở nước này, bắt giữ một lượng lớn nghi phạm người Trung Quốc, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và các công cụ phạm tội.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Trung Quốc, cơ quan công an tỉnh Hồ Bắc đã cử đoàn công tác sang Campuchia để áp giải những nghi phạm về nước.

Theo người phụ trách Bộ Công an Trung Quốc, cơ quan công an nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các cơ quan công an của các quốc gia và khu vực liên quan, thực hiện các cuộc truy quét, kiên quyết xóa bỏ các ổ cờ bạc, lừa đảo liên quan đến Trung Quốc, bắt giữ các đối tượng phạm tội, bảo vệ hiệu quả an toàn tính mạng, tài sản của người dân.