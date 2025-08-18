Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt tại Hải Nam

Tuyến phố bị ngập tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Biện pháp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ IV được kích hoạt sau khi có dự báo sẽ có mưa lớn tại Hải Nam trong ngày 17 - 19/8, khiến mực nước trên các sông vừa và nhỏ có thể vượt mức cảnh báo, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Bộ đã chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời yêu cầu ban quản lý các hồ chứa nước có nguy cơ cao phải hạ mực nước xuống thấp tối đa.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, một nhóm công tác đã được cử đến Hải Nam để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt.

Thiên tai thường xuyên xảy ra trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là vào mùa Hè. Trong khi một số khu vực có mưa lớn, những khu vực khác lại nóng như thiêu đốt.

Tối 16/8, một trận lũ đã quét qua một khu cắm trại hoang dã ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, khiến 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Thảm họa xảy ra vào khoảng 22h00 tại khu vực thượng nguồn của một con sông ở Urad Rear Banner, thành phố Bayannur, khiến 13 người cắm trại mất tích. Đến 10h00 ngày 17/8, một người đã được cứu, 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 4 người vẫn chưa được tìm thấy. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn hiện đang được tiến hành.

Tháng 7 vừa qua, mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh cũng đã khiến 44 người thiệt mạng và một trận lở đất ở tỉnh Hà Bắc gần đó đã cướp đi sinh mạng của 8 người.