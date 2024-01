Trung Quốc phát triển da điện tử điều chỉnh được nhiệt độ

Ảnh: sciencemag.org

Các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam đã phát triển loại da điện tử điều nhiệt với cấu trúc mô phỏng sinh học, bắt chước cơ chế điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể người bằng cách tích hợp thiết bị nhiệt điện linh hoạt với vật liệu tổng hợp hydrogel. Thông qua sự cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt và tản nhiệt, da điện tử có thể duy trì nhiệt độ bề mặt ổn định ở mức 35 độ C trong môi trường nhiệt độ từ 10 độ C đến 45 độ C.

Trong những năm gần đây, da điện tử đã thực hiện được chức năng xúc giác giống như da người và hình thành hiệu ứng thần kinh ổn định bằng cách bắt chước cơ thể con người ở các mức độ khác nhau, khiến đây trở thành bộ phận lý tưởng cho robot thông minh trong tương lai. Tuy nhiên, chức năng điều nhiệt của da điện tử còn bị giới hạn ở việc làm ấm hoặc làm mát đơn giản, mà chưa thể duy trì việc điều chỉnh nhiệt độ trong thời gian dài ở môi trường phức tạp và thay đổi.

Nghiên cứu trên đã được công bố trên tạp chí Nano Energy.