Lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 11 đã tăng vọt lên mức đỉnh hai năm trong bối cảnh giá dầu từ các nhà cung cấp bị trừng phạt giảm mạnh, tạo động lực cho các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh mua vào.

Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc do Reuters trích dẫn, nước này đã nhập khẩu trung bình 12,38 triệu thùng/ngày trong tháng trước, tăng 4,88% so với cùng kỳ 2023 và là mức cao nhất kể từ tháng 8/2023. So với tháng 10, lượng nhập khẩu tăng 5,24%, đưa tổng nhập khẩu giai đoạn tháng 1–11 lên 521,87 triệu tấn, tương đương 11,45 triệu thùng/ngày, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu nhà cung cấp cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý. Xuất khẩu dầu từ Nga sang Trung Quốc trong tháng 11 giảm 157.000 thùng/ngày, xuống còn 1,19 triệu thùng/ngày. Ngược lại, nhập khẩu từ Saudi Arabia tăng mạnh 345.000 thùng/ngày, đạt 1,59 triệu thùng/ngày, qua đó đưa Riyadh trở lại vị trí nhà cung cấp lớn nhất trong tháng.

Nguồn cung từ Iran cũng ghi nhận bước nhảy đáng kể, tăng 233.000 thùng/ngày so với tháng 10, lên mức trung bình 1,35 triệu thùng/ngày.

Theo bà Emma Li, Trưởng bộ phận phân tích Trung Quốc tại Vortexa, việc giá dầu từ Iran và Nga giảm sâu do chịu lệnh trừng phạt đã cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc. “Nhiều nhà máy đã tranh thủ nộp đơn xin hạn ngạch sớm cho năm 2026 để tận dụng lợi thế giá,” bà cho biết.

Lượng nhập khẩu tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh nhiều tổ chức cảnh báo nhu cầu dầu thô của Trung Quốc có thể duy trì ở mức yếu cho tới giữa năm sau. Mặc dù kinh tế phục hồi nhanh hơn dự kiến và nhu cầu hóa dầu tăng mạnh giúp tiêu thụ dầu năm 2024 được dự báo tăng 1,1%, song Viện Nghiên cứu Kinh tế và Công nghệ thuộc CNPC nhận định tiêu thụ nhiên liệu vận tải đã tiệm cận ngưỡng đỉnh.

Tại Sơn Đông – nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu độc lập, hoạt động nhập khẩu và chế biến đang được đẩy mạnh sau khi Bắc Kinh cấp thêm hạn ngạch trong các đợt gần đây. Việc mua vào với tốc độ cao đang khiến lượng dầu dự trữ giảm xuống, một diễn biến mà các nhà phân tích nhận định có thể góp phần giảm bớt tình trạng dư cung trong nước khi bước sang những tuần cuối năm.

Ngân hàng ABN AMRO nhận định thị trường dầu mỏ đang đối mặt với tình trạng dư cung, xuất phát từ hai yếu tố then chốt: nhu cầu toàn cầu tăng trưởng yếu và sản lượng gia tăng từ cả OPEC+ lẫn các nhà sản xuất ngoài khối. Chuyên gia Altaghlibi đánh giá rằng xu hướng dư cung này sẽ kéo dài trong suốt năm 2026, khi nhu cầu tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng mờ nhạt trong khi nguồn cung lại duy trì xu hướng mở rộng. Điều này nhiều khả năng sẽ tạo áp lực giảm giá kéo dài đối với dầu thô.

Trong báo cáo dự báo, ABN AMRO cho biết giá dầu Brent có thể đạt trung bình 58 USD/thùng trong quý I/2026, sau đó giảm dần xuống 52 USD/thùng khi tình trạng dư cung trở nên rõ rệt hơn. Đến cuối năm 2026, giá Brent được kỳ vọng lùi về mức 50 USD/thùng, đưa mức trung bình cả năm xuống còn khoảng 55 USD/thùng.

Theo Oilprice﻿