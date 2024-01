Trung Quốc tuyên bố hack thành công AirDrop của Apple, truy ngược danh tính của người gửi

AirDrop là giao thức của Apple nhằm chia sẻ tệp tin giữa các thiết bị của hãng như iPhone, iPad và Mac, được chú trọng vào bảo mật và quyền riêng tư. Tuy nhiên, trong một bài viết đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức vào thứ Hai, Bắc Kinh tuyên bố đã thành công trong việc giải mã tính năng AirDrop của Apple để tìm ra danh tính người gửi.

Được biết, một công ty có tên Beijing Wangshendongjian Technology đã đứng đằng sau quá trình nghiên cứu này. Chính quyền Trung Quốc cho biết công ty này đã giúp "ngăn chặn sự lan truyền của nội dung không phù hợp" trên tàu điện ngầm Bắc Kinh.

AirDrop, tính năng chia sẻ file của Apple

AirDrop cho phép người dùng thiết bị Apple chia sẻ file với người dùng lân cận qua Wi-Fi hoặc Bluetooth mà không tiết lộ danh tính. "Do tính ẩn danh của AirDrop và khó khăn trong việc theo dõi nó, một số cư dân mạng đã có hành vi xấu, vì vậy nguồn gốc truyền tin phải được xác định càng sớm càng tốt để tránh gây ảnh hưởng", Cục tư pháp Bắc Kinh cho biết.

Cục Tư pháp không nêu chi tiết thời gian xảy ra vụ việc, nhưng cho biết Wangshendongjian đã phân tích nhật ký (log) của iPhone và tìm thấy số điện thoại di động và địa chỉ email của người gửi dưới dạng mã (hash). Wangshendongjian sau đó đã sử dụng kỹ thuật "bảng cầu vồng" (rainbow table) gồm các mật khẩu đã được giải mã để trích xuất thông tin, từ đó giúp cảnh sát xác định một số nghi phạm.

Hình ảnh được chính quyền Bắc Kinh chia sẻ, cho thấy quá trình trích xuất thông tin từ AirDrop

Wangshendongjian, một chi nhánh của công ty an ninh mạng Qi An Xin Technology Group, đã xử lý 850 cuộc điều tra kể từ khi thành lập vào năm 2020, chủ yếu cho "khách hàng an ninh công cộng và các vụ án hình sự", bài viết tiết lộ.

Apple đã cập nhật hệ điều hành iOS vào tháng 11/2022 nhằm áp đặt giới hạn 10 phút cho việc chia sẻ nội dung AirDrop trên tất cả các iPhone được bán tại Trung Quốc. Gần nhất, vào tháng 7/2023, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã đưa ra dự thảo quy định nhằm hạn chế hơn nữa việc sử dụng AirDrop nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia".