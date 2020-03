Trung tâm thủ đô thiếu nguồn cung, chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng càng hút khách

Nội đô vắng bóng dự án mới



Khác với sự sôi động tại ngoại thành, nội đô đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung. Đặc biệt, một số quận trung tâm, nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn nhưng lượng cung hạn chế vì quỹ đất ngày càng eo hẹp.

Bên cạnh lý do về quỹ đất, một nguyên nhân khác dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung căn hộ tại nội đô chính là quyết định tăng giá mới có hiệu lực. Theo đó, từ 01/01/2020, Hà Nội áp dụng bảng giá đất mới, tăng khoảng 15% so với giai đoạn 2014 - 2019.

Thực tế này đã đẩy giá những dự án tại đây lên cao hơn, khiến cơ hội sở hữu nhà tại khu vực này lại càng trở nên hạn chế hơn.

Căn hộ sẵn sàng bàn giao hút khách

Trong khi nguồn cung trở nên khan hiếm thì những dự án đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao tại trung tâm Hà Nội đang trở thành những căn hộ được khách hàng săn lùng ráo riết. Nguyên nhân chính là mua một căn hộ đã hoàn thiện, chỉ cần dọn về ở sẽ giúp tiết kiệm chi phí thuê nhà cũng như thời gian chờ đợi. Đặc biệt, với những ai có ý định đầu tư sinh lời thì các căn hộ này có thể thu hồi vốn ngay. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu được một căn hộ lý tưởng như vậy, đặc biệt là khu vực lõi trung tâm. Trong số đó, chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng chính là điểm sáng thu hút sự quan tâm của đông đảo người mua.

Nằm tại mặt đường Nguyễn Lương Bằng - một trong những con phố sầm uất nhất thủ đô, chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng được bao quanh với một mạng lưới tiện ích phong phú từ giáo dục, y tế đến giải trí, ẩm thực. Cụ thể, từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến bệnh viện Đống Đa, nhà thờ Thái Hà, khu vui chơi công viên Quang Trung, hồ Đống Đa; trung tâm mua sắm Vincom Phạm Ngọc Thạch, Mediamart Electronic, khu đô thị Royal City…

Đối với mọi gia đình, chuyện học hành cũng trở nên thuận lợi hơn khi dễ dàng lựa chọn ngôi trường uy tín như THCS Bế Văn Đàn, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn cho đến các cấp học cao hơn như Đại học Thủy Lợi, Đại học Công Đoàn, Học viện Ngân hàng… Khu vực này cũng tập trung nhiều trung tâm tiếng anh, ngoại ngữ… cũng như các điểm vui chơi, giải trí.

Chỉ với đơn giá 30 triệu đồng/m2, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ với diện tích lên đến hơn 130m2, gồm 3 phòng ngủ rộng lớn. Kết hợp với tầm nhìn hướng ra Hồ Đắc Di rộng thoáng, cư dân có thể tận hưởng khoảng không trong lành, thoáng đãng hiếm hoi giữa Hà Nội ngày càng chật chội. Đặc biệt, đây cũng là điểm đến lý tưởng với những gia đình đa thế hệ, cho ông bà nơi an hưởng tuổi già và cho con cháu nơi phát triển toàn diện. Bởi vậy, mức giá này không chỉ cạnh tranh so với các dự án trong cùng khu vực mà còn có lợi thế lớn về tiến độ so với những dự án đang trong quá trình xây dựng.

Hiện chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng được mở bán với số lượng hạn chế chỉ 30 căn. Đặc biệt, khách hàng sẽ được mua trực tiếp từ chủ đầu tư, không qua trung gian nên đảm bảo về tính chính xác của giá thành và các chương trình ưu đãi.

Để đặt mua căn hộ, khách hàng liên hệ:

Địa chỉ: Phòng bán hàng dự án 187 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0969 386 899.