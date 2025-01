Trung tâm thương mại vắng tanh, hàng Tết giảm giá sập sàn vẫn… ế

Báo cáo mới nhất của NielsenIQ Việt Nam chỉ ra, người tiêu dùng đang có tần suất mua sắm online cao gấp đôi so với năm 2023. Cụ thể, trung bình mỗi người mua hàng trực tuyến gần 4 lần mỗi tháng và dành ra hơn 8 giờ mỗi tuần để mua sắm online - cao gần gấp đôi so với tần suất đi siêu thị và TTTM. Do đó lượng khách đến TTTM mua sắm giảm là điều dễ hiểu.