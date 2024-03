Trước giờ G concert Taylor Swift tại Singapore: 1 sao Vpop đã check-in, fan Việt mặc áo dài sẵn sàng "quẩy banh"

Tối nay 02/03/2024, show diễn mở màn của The Eras Tour Singapore sẽ chính thức diễn ra, đón các fan đầu tiên đến thưởng thức âm nhạc và concert trong mơ của "Miss Americana". Mặc cho thời tiết đang chuyển mưa, các hàng dài fan chờ đợi đề check in, mua merchandise,... vẫn không ngừng tăng lên. Các fan Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện.

Nón lá, áo dài fan Việt sẵn sàng "nghênh chiến"

Khi đến The Eras Tour, các Swifties (tên fandom của Taylor Swift) thường sẽ cosplay lại trang phục của nữ ca sĩ theo từng album. Fan Đông Nam Á có lẽ sẽ cực kỳ ưa chuộng những era đặc sắc và nổi bật nhất của cô nàng như 1989, reputation, RED, Lover,... Fan các nước bạn có nhiều cách thể hiện khi diện trang phục theo phong cách thời trang của riêng mình, nhưng vẫn đúng theo concept của các album. Có fan đặt may riêng trang phục tái hiện lại chính xác outfit mà Taylor đã từng diện trong các MV cũng như concert.

Fan Việt Nam cũng không hề chịu thua khi có những ý tưởng độc đáo và không kém phần hoành tráng để "chặt chém" lại trang phục fan các nước bạn. Không cần sử dụng những nguyên liệu quá cầu kỳ, fan sử dụng chính những trang phục đậm nét Việt Nam và trang trí lại hoành tráng, mang tính thẩm mĩ cao không thua kém gì.

Nón lá phong cách The Eras Tour

Không chỉ chuẩn bị trang phục đúng concept The Eras Tour, Swifties Việt cũng sáng tạo với nhiều phụ kiện như nón lá, áo dài,.. cùng hoạ tiết và màu sắc của nàng "rắn chúa".

Fan tự tay trang trí và vẽ lên nón lá lá cờ Việt Nam hay chủ đề của concert cùng số 13 đặc trưng của Taylor. Có fan thì tự tay custom và vẽ lại chiếc áo dài cách tân cực kỳ điêu luyện, vừa mang dáng dấp Việt Nam, vừa thể hiện được tinh thần của 1989 - album đặc sắc bậc nhất của nữ ca sĩ. Khi đứng chung với các fan Đông Nam Á, tà áo dài cùng chiếc nón lá truyền thống độc đáo của fan Việt Nam đảm bảo sẽ "chặt đẹp" các fan quốc tế.

Fan tự custom áo dài theo concept album 1989

Fan xếp hàng dài mua merchandise, quầy làm Friendship Bracelet được miễn phí

Ngoài hàng dài fan check in, nhiều Swifties cũng vô cùng hào hứng với cửa hàng pop-up bán quà tặng lưu niệm của The Eras Tour. Các mặt hàng được trưng bày đa dạng từ áo thun, bình nước giữ nhiệt, túi tote,... bắt mắt cho các fan thoả sức "rảo tay".

Không khí sôi động trước đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour

Được biết, để có chỗ vào mua merchandise, các fan cũng phải đăng ký xếp hàng online từ vài ngày trước. "Cuộc chiến" dành chỗ mua merchandise cũng khốc liệt không kém khi đã hết sạch slot từ 4-5 ngày trước khi diễn ra đêm concert đầu tiên. Những mặt hàng tại đây là thiết kế độc quyền của riêng team Taylor. Đặc biệt nhất là chiếc vòng tay đính kết với 10 viên đá tượng trưng cho 10 era của nữ ca sĩ khiến fan nhiệt tình săn lùng.

Quầy làm vòng tay miễn phí cho fan

Ngoài ra, ngoài sân vận động quốc gia Singapore cũng có quầy làm Vòng tay tình bạn - Friendship Bracelet miễn phí. Vòng tay tình bạn là một trong những phụ kiện không thể thiếu cho các fan khi đến The Eras Tour, với văn hoá trao đổi vòng tay với nhau giữa các Swifties, bắt nguồn từ ca khúc You're On Your Own, Kid.

Fan check in với booth trước sân vận động

Có fan thậm chí còn đổi que hít thông mũi để lấy Friendship Bracelet

Bên ngoài Sân vận động: Trời mưa vẫn không thể "hạ nhiệt" hàng dài fan chờ đợi

Mặc cho thời tiết nóng nực, bầu trời Singapore bỗng nhiên đổ những giọt mưa vào đầu buổi chiều. Các fan cũng nhanh chóng tìm mua áo mưa trước tình hình thời tiết bất ngờ của đảo quốc Sư Tử. Tuy vậy, thời tiết xấu không thể cản được sức nóng khủng khiếp của hàng người chờ được check in vào trong sân vận động.

Những cơn mưa "đón chào" các fan đầu tiên đến sớm xếp hàng

Tuy vậy, các fan cũng không phải quá lo vì sân vận động quốc gia Singapore là công trình hoàn toàn có mái che. Fanclub của Taylor Swift tại Singapore cũng thông báo rằng mái che sẽ được đóng lại trong tất cả các ngày diễn ra concert. Swifties hoàn toàn yên tâm thưởng thức concert, Taylor cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu nhé!

Bên trong sân vận động cũng đang đón chào những khán giả đầu tiên

Riêng dù là một trong những vật dụng bị cấm tại sân vận động nên nếu có mang theo để chờ check-in, fan cũng sẽ phải bỏ lại bên ngoài trước khi vào sân tham dự concert.

Có fan Việt may mắn trao đổi được vé trực tiếp tại sân

Phùng Khánh Linh là nữ ca sĩ Vpop đầu tiên check in tại đêm đầu của The Eras Tour tại Singapore

Theo lịch trình dự kiến, sân vận động sẽ bắt đầu mở cổng từ 16:00, các fan sẽ được gặp Taylor vào khoảng 19:00 sau phần mở màn của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, các fan sẽ chính thức được gặp thần tượng Taylor Swift tại Singapore sau 9 năm kể từ tour diễn gần nhất 1989 World Tour 2015.