Trước giờ G lễ cưới Tiên Nguyễn: Biệt thự đã dựng cổng hoa, 1 thành viên gia đình tỷ phú lên tiếng

Ngày 7/12, Tiên Nguyễn sẽ chính thức tổ chức lễ cưới với chồng ngoại quốc. Trước giờ G một ngày, những hình ảnh đầu tiên tại biệt thự của gia đình cô dâu được hé lộ. Đây cũng là căn nhà Tiên Nguyễn và gia đình thường tụ hợp trong những dịp quan trọng.

Theo ghi nhận, từ tối 6/12, tư gia của gia đình Tiên Nguyễn không khí chuẩn bị đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Đội ngũ thi công bắt đầu dựng cổng hoa và khung rạp, dự sẽ phải làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ cho lễ gia tiên diễn ra vào sáng 7/12. Có thể thấy, Tiên Nguyễn cho dựng 1 chiếc cổng to bên ngoài biệt thự giống với các hôn lễ truyền thống. Hoa cặp đôi sử dụng có màu trắng, hồng, chủ yếu là hoa sen, đội ngũ thi công đang xử lý rất nhiều thùng hoa. Phía bên trong căn biệt thự, đèn sáng rực rỡ, nhân sự liên tục ra vào, cho thấy quy mô và mức độ đầu tư khủng.

Lễ gia tiên tại biệt thự của Tiên Nguyễn chỉ có người thân trong gia đình góp mặt. Dàn khách mời sẽ được chiêu đãi tại một trung tâm tiệc cưới vào chiều cùng ngày.

Biệt thự nhà Tiên Nguyễn sáng rực ánh đèn trước thềm ngày trọng đại

Bên ngoài biệt thự, nhiều chiếc xế hộp nối đuôi nhau

Đội ngũ thi công rạp cưới Tiên Nguyễn đã bắt đầu thực hiện những công đoạn đầu tiên từ tối 6/12

Nhiều thùng hoa đã được bày ra phía bên ngoài cổng biệt thự

Hoa cưới của Tiên Nguyễn chủ yếu là hoa sen đậm nét truyền thống Việt Nam

Dù hôn lễ đang đến rất gần, Tiên Nguyễn và chồng không có cập nhật mới. Trong khi đó, Linh Rin là thành viên duy nhất của gia đình tỷ phú lên tiếng về hôn lễ này. Linh Rin và Phillip Nguyễn vội vàng về Việt Nam để kịp chứng kiến cô em thân thiết lên xe hoa. Trên trang cá nhân, Linh Rin thổ lộ: "Về nhà thôi, mai là được xúng xính cùng cả nhà rồi! Háo hức khi chỉ còn chưa đầy 24h nữa. Đúng là những ngày vui đều lan toả năng lượng thật tuyệt vời! Mọi việc suôn sẻ, nhiều may mắn".

Trong khi đó, Hà Tăng vẫn giữ phong cách kín đáo thường thấy. Dù không cập nhật gì trên mạng xã hội, nhiều người tin rằng "ngọc nữ" cùng gia đình chồng chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị để chào đón ngày trọng đại của Tiên Nguyễn. Bởi lẽ, qua chia sẻ của Linh Rin, có thể thấy các thành viên trong gia đình cũng đang rất vui vẻ, hào hứng chờ được lên đồ dự cưới.

Linh Rin là thành viên hiếm hoi trong gia đình cập nhật về đám cưới Tiên Nguyễn

Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên. Cô được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế. Vì vậy, hôn lễ của Tiên Nguyễn sẽ quy tụ giới kinh doanh, nhiều sao Việt và dàn khách mời VIP, được dự đoán là một trong những sự kiện khủng cuối năm 2025. Trước thềm kết hôn, Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc điểm tuyệt đối khi trích 2 tỷ từ tiền quỹ tiết kiệm để tổ chức lễ cưới quyên góp giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng do đợt lũ lụt vừa qua.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu. Năm 2007, chồng Tiên Nguyễn và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Justin Cohen có đời tư kín tiếng. Vì mối quan hệ đặc biệt với chồng Kathy Uyên, nên anh từng góp mặt trong những buổi tiệc của hội bạn thân Hà Tăng. Justin Cohen tham gia buổi ăn uống thân mật tại nhà Hà Tăng, có Băng Di và bạn trai, Phương Khánh, Linh Rin - Phillip Nguyễn...

Tiên Nguyễn và chồng trao 2 tỷ trích ra từ quỹ tổ chức lễ cưới để làm từ thiện