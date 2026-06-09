Trước “giờ G” xác thực thuê bao 15/6: Viettel quyết không để ai bị bỏ lại phía sau

Bài toán lớn ở nơi 80% dân số dùng mạng Viettel

Kể từ khi Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực từ 15/4, chiến dịch xác thực thông tin thuê bao được xem là nhiệm vụ trọng điểm nhằm làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi mạng lưới càng phủ rộng, lượng khách hàng càng đông, thì khối lượng thuê bao cần rà soát và xác thực thông tin càng lớn.

Tại Phú Thọ, bài toán này còn khó khăn hơn. Đây là nơi có tỷ lệ người dùng mạng Viettel cao nhất cả nước, bình quân cứ 100 người thì có 80 người dùng mạng Viettel.

“ Tập khách hàng cần xác thực rất đa dạng, từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là những khu vực khó khăn. Đối với chúng tôi, chiến dịch xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08 là một nhiệm vụ mang tính sống còn ”, ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Khách hàng cá nhân Viettel Phú Thọ cho biết.

Khối lượng công việc đặc biệt lớn đồng nghĩa với áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, bằng việc triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp, Viettel Phú Thọ đã xuất sắc lọt vào Top 4 tỉnh thành làm tốt nhất toàn quốc trong tháng 4 và tháng 5. Từ con số thuê bao cần rà soát ban đầu lên tới hàng triệu đã giảm xuống chỉ vài trăm nghìn vào đầu tháng 6 chỉ sau hơn một tháng triển khai.

Viettel đối chiếu, cập nhật hình ảnh Thẻ Căn cước công dân của khách hàng lên hệ thống để đảm bảo tính chính xác.

Dù vậy, phần việc còn lại thực sự là bài toán khó khăn nhất. Trong số các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, có khoảng 30% thuộc nhóm khách hàng yếu thế. Nhóm này chủ yếu là những người cao tuổi, đồng bào dân tộc hoặc người dân sinh sống rải rác tại các khu vực đồi núi có điều kiện giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Đánh giá về thách thức của chặng đua cuối cùng, ông Nguyễn Thành Công trăn trở: " Hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc 15/6 thời hạn chặn thuê bao, lượng khách hàng yếu thế còn tồn lại càng ngày càng khó tiếp cận ".

Viettel gõ cửa từng nhà với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau

Nếu như hàng triệu thuê bao được xác thực trong giai đoạn đầu có thể xử lý bằng các chiến dịch nhắn tin, gọi điện hoặc tổ chức các điểm hỗ trợ tập trung, thì những trường hợp còn lại cần một cách tiếp cận khác biệt.

Tại những địa bàn đồi núi có dân cư sinh sống phân tán như tỉnh Phú Thọ, đặc biệt ở khu vực Mai Châu, việc di chuyển đi xác thực thuê bao là một thử thách không hề nhỏ. Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc khu vực Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, cho biết khoảng cách từ trung tâm xuống thôn bản xa nhất lên tới 70 - 80 km, đường sá vô cùng khó đi. Hơn thế nữa, thời điểm hiện tại đang trùng với mùa gặt, bà con ra đồng từ sớm và hầu như không mang theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân.

Trước thực tế đó, Viettel buộc phải đẩy mạnh chiến thuật: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà". Các tổ công tác Viettel đảo khung giờ làm việc, thay vì tập trung tất cả vào khung giờ hành chính, nhiều nhóm tranh thủ tiếp cận người dân vào giờ nghỉ trưa, buổi tối hoặc các ngày cuối tuần.

Các nhân viên Viettel không quản ngại đường xá xa xôi, đến tận nơi để hỗ trợ người dân vùng cao rà soát và chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Các nhân viên Viettel không quản ngại đường xá xa xôi, đến tận nơi để hỗ trợ người dân vùng cao rà soát và chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Cùng với đó, Các tổ công tác được chia nhỏ thành từng nhóm 2 - 3 người để có thể tiếp cận nhiều địa bàn cùng lúc. Lợi thế lớn nhất của Viettel tại đây là phần lớn nhân viên đều là người địa phương, có thể giao tiếp bằng tiếng Thái hoặc tiếng Mông. Nhờ đó, nhiều rào cản về ngôn ngữ được tháo gỡ.

Hơn nữa, Viettel chủ động và đồng bộ trong cách triển khai khi phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền xã và các Trưởng thôn để tạo sự tin tưởng, giúp người dân xua tan tâm lý sợ bị lừa đảo. Các kênh truyền thông cũng được tận dụng tối đa, từ việc mang theo loa phát thanh nhỏ đến tận nhà cho đến việc thông báo qua các nhóm Zalo của thôn.

Nhờ cách làm này, nhiều trường hợp khách hàng gặp khó khăn đã được hỗ trợ ngay tại nhà. Điển hình như ông Ngần Văn Thẩm tại Noong Luông, Phú Thọ, một khách hàng yếu thế gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, đã được các nhân viên Viettel đến tận nhà để trực tiếp hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực. Chỉ sau 5 phút hoàn thành thủ tục, ông Thẩm chia sẻ: “Tôi thấy rất vui khi được chính quyền và nhà mạng quan tâm, đến tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ xác thực thuê bao”.

Tương tự, ông Hà Văn Nghiên ở xóm Vãng, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ cũng được nhân viên nhà mạng đến gõ cửa và giúp xác thực thông tin vào lúc 20h tối. Đặc biệt, nỗ lực không quản ngại thời gian của đội ngũ Viettel còn được thể hiện qua trường hợp một cụ bà 73 tuổi người dân tộc Thái, được nhân viên kiên nhẫn tìm đến tận nhà hỗ trợ xác thực thuê bao vào thời điểm tối muộn, góp phần đảm bảo không một khách hàng yếu thế nào bị bỏ lại phía sau trong chiến dịch này.

Chứng kiến sự tận tâm này, ông Ngần Văn Viết - Trưởng thôn xóm Chiềng Châu, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Có những ngày tôi thấy các bạn ấy đi làm đến cả tối muộn, có hôm làm đêm đến tận 23 giờ. Bà con rất phấn khởi vì được sự quan tâm về tận nơi, không phải di chuyển xa" .

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đúng hạn

Hành trình chạy nước rút tại Phú Thọ chỉ là một trong những minh chứng điển hình cho thấy rõ tính chất cấp bách của chiến dịch xác thực thông tin thuê bao trên toàn quốc mà Viettel thực hiện. Sau ngày 15/6, những thuê bao chưa hoàn tất đồng bộ dữ liệu theo quy định sẽ bị khóa liên lạc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc nghe gọi thông thường mà còn tác động tới nhiều dịch vụ số đang gắn với số điện thoại.

Viettel vẫn tiếp tục có mặt tại các thôn bản, khu dân cư vùng sâu vùng xa để hỗ trợ những thuê bao cuối cùng hoàn tất thủ tục

Về phía nhà mạng, không đơn vị nào mong muốn phải áp dụng các biện pháp gây gián đoạn liên lạc cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu người dân tiếp tục chủ quan hoặc trì hoãn việc xác thực, những bất tiện phát sinh sau thời hạn quy định là điều khó tránh khỏi.

Để tránh bị gián đoạn dịch vụ, người dân nên chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao đang sử dụng và thực hiện xác thực theo hướng dẫn của nhà mạng. Với khách hàng Viettel, việc xác thực có thể thực hiện trực tuyến thông qua các ứng dụng chính thức như My Viettel, Viettel Tammi hoặc trực tiếp tại 50.000 điểm hỗ trợ đang được triển khai tại nhiều địa phương.

Trong những ngày cuối cùng trước mốc 15/6, nhiều tổ công tác Viettel vẫn tiếp tục có mặt tại các thôn bản, khu dân cư vùng sâu vùng xa để hỗ trợ những thuê bao cuối cùng hoàn tất thủ tục. Với nhiều người dân, chỉ vài phút xác thực hôm nay có thể giúp tránh được những gián đoạn không mong muốn sau thời hạn quy định.