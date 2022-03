Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng làm ăn ra sao?

Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 11/3 đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo.

Bắt đầu từ tháng 9/2021, hàng loạt đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng được gửi đến Công an TP.HCM. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để thụ lý điều tra.

Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý cùng lúc nhiều đơn tố cáo bà Hằng của những người như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni… tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi “vu khống”; “làm nhục người khác”; “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”.

Bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng “lò vôi”) được biết đến là những đại gia giàu có bậc nhất tỉnh Bình Dương, là chủ sở hữu Đại Nam Corp – chủ Khu du lịch Đại Nam.

Ngoài khu du lịch Đại Nam, Đại Nam Corp còn sở hữu nhiều dự án tại tỉnh Bình Dương như: Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (279 ha), Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (327 ha), Khu đô thị Trung tâm hành chính huyện Dĩ An – Bình Dương (66 ha)….

Đại Nam Corp được thành lập vào tháng 3/1996, tiền thân là CTCP phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ. Hiện tại, Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Dũng “lò vôi”, Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo dữ liệu, ông Dũng còn đứng tên tại nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Tân Khai, Công ty TNHH Du lịch Đại Nam Thần Tiên, CTCP Đại Nam, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam và Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định...

Trong đó, Hoàng Gia Tân Định được thành lập vào tháng 9/2017 và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Còn Công ty TNHH MTV Tân Khai (Tân Khai) là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đại Nam. Dự án này có tổng diện tích 96,7 ha, được đầu tư xây dựng tại xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước.

Liên quan đến Tân Khai, công ty này vào tháng 9/2019 đã ký với bà Nguyễn Phương Hằng việc chuyển nhượng 451 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư Đại Nam.

Về phần mình, Xây dựng Đại Nam được thành lập vào tháng 4/2010, có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở. Cập nhật đến ngày 1/6/2020, Xây dựng Đại Nam có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, trong đó ông Huỳnh Uy Dũng sở hữu 99,994% vốn. Phần còn lại được nắm giữ bởi ông Đỗ Tiến Dũng (0,006%).

Năng lực của hệ sinh thái Đại Nam Corp

Là pháp nhân lõi của cả hệ sinh thái, song Đại Nam Corp (công ty mẹ) trong 4 năm gần đây liên tục báo lỗ, dù doanh thu vẫn đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Cụ thể, năm 2016 và 2017, doanh thu thuần lần lượt đạt 372,8 tỷ đồng và 405 tỷ đồng, lỗ thuần lần lượt ở mức 50,7 tỷ đồng và 105 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu thuần đạt 409 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2018; lỗ thuần ở mức 154 tỷ đồng, trong khi năm 2018 lỗ 83,7 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2019, công ty này âm vốn chủ hơn 195 tỷ đồng.

Khác với Đại Nam Corp, trong 4 năm trở lại đây, doanh thu và lợi nhuận của Xây dựng Đại Nam vẫn tăng tưởng mạnh. Năm 2019, doanh thu thuần của công ty này đạt 479,5 tỷ đồng còn lãi thuần tương ứng là 14,9 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Xây dựng Đại Nam đạt 860 tỷ đồng, giảm 48% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức 49,6 tỷ đồng, tăng trưởng 35%.

Kết quả kinh doanh nổi bật còn có Tân Khai, riêng năm 2019, doanh thu thuần của công ty này là 188,58 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với năm trước; lãi thuần ở mức 41,1 tỷ đồng, trong khi năm 2018 lỗ 7 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Tân Khai đạt 897 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 84 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 40% và 95% so với thời điểm đầu năm.