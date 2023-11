Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc tế: 22 phiên thảo luận, 80 tham luận nhằm tìm lời giải cho các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh

Ngày 23/11/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ sáu: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh” (Contemporary Issues in Economics, Management and Business, 6th CIEMB 2023).

Hội thảo là một trong những sự kiện quốc tế nổi bật của trường, được tổ chức nhằm tạo nên một diễn đàn cho các học giả trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản trị có cơ hội trình bày và trao đổi các nghiên cứu của mình. Đồng thời thúc đẩy thảo luận xoay quanh các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản lý, kinh doanh, cũng như tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững với quy mô toàn cầu.

Hội thảo có sự tham dự của 3 diễn giả chính (keynote speaker). Giáo sư Ippei Fujiwara từ Đại học Quốc gia Úc diễn thuyết về chủ đề “Xây dựng mô hình kinh tế Việt Nam”. Giáo sư Peter J. Morgan từ Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á thảo luận chủ đề “Fintech, tài chính toàn điện và nắm bắt kiến thức tài chính: Những điều chúng ta biết”. Giáo sư Roman Matousek từ Đại học Queen Mary thuộc Đại học London diễn thuyết chủ đề “Sự mong manh của tài chính sau đại dịch Covid-19: Bài học từ các nền kinh tế phát triển”.

Những chia sẻ của các diễn giả cũng như phần hỏi đáp cùng người tham dự đã đóng góp rất lớn cho buổi hội thảo.

Ngoài ra, buổi hội thảo năm nay nhận được hơn 150 bài nghiên cứu từ các học giả, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và giảng viên tới từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới như Australia, Cộng hòa Séc, Canada, Pháp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Nam Phi, Anh. Thông qua các đánh giá chặt chẽ, hơn 80 bài đã được lựa chọn để trình bày trong 22 phiên thảo luận.

Phát biểu trong buổi hội thảo, GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, các bài viết trong hội thảo sẽ có cơ hội được đăng trong các tạp chí đối tác thuộc danh mục ISI và Scopus: “Chúng tôi sẽ có Ấn phẩm Đặc biệt cho hội thảo ở các tạp chí đối tác: Thái Lan và Kinh tế Thế giới (Scopus) và Tạp chí Kinh tế và Phát triển (xuất bản bởi Emerald)”.

Theo ban tổ chức, ngoài các phiên song song còn có 2 Executive Workshop:

- Executive Workshop 1: Experiences and Strategies to Publish in High Quality International Publications (diễn ra vào 8h00, ngày 24/11/2023).

- Executive Workshop 2: Research Cooperation between NEU and Universities and International Organizations (diễn ra vào 13h30 ngày 24/11/2023).

Hội thảo năm nay được kỳ vọng đem đến các kiến thức đẩy đủ hơn trong các vấn đề đương đại về kinh tế, quản trị và kinh doanh. Đồng thời là minh chứng cho hoạt động hợp tác phát triển giữa Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam và các trường đại học trên toàn thế giới.