Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn bị bắt vì mua bán ma tuý

Ngày 7/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Tống Văn Công (SN 1979, trú thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn .

Ảnh minh hoạ.

Ông Tống Văn Công bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với bị can Công đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Bắc Kạn đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét và quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Tống Văn Công theo thẩm quyền.