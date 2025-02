Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Nguyễn Đức Thuận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Sáng 17/2, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Giang đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang kỳ vọng Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cùng tập thể Công an tỉnh Hà Giang sẽ tham mưu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an địa phương trong sạch, vững mạnh.

Bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tối đa năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ cùng tập thể Công an tỉnh Hà Giang xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.