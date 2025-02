Trưởng phòng mới của Công an tỉnh Khánh Hòa gồm những ai?

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể 8 cơ quan công an cấp huyện, thị xã, thành phố từ ngày 1/3 gồm: Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, TP Nha Trang, TP Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa (trừ Đồn Công an). Như vậy, tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh Khánh Hòa gồm 26 đơn vị cấp phòng, 129 đơn vị công an cấp xã và 3 đồn công an.

Trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: L.P

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/3 đối với 7 lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh, trong đó có 4 trưởng phòng và 3 phó trưởng phòng. Đồng thời trao quyết định điều động, bố trí cho 54 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo công an cấp huyện nhận nhiệm vụ mới tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Cụ thể, Thượng tá Phan Bình Dương (Trưởng công an huyện Cam Lâm) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thay cho thượng tá Đỗ Đức Bình được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thượng tá Trần Thanh Trung (Trưởng công an huyện Khánh Vĩnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, thay cho thượng tá Phan Quang Nhẫm đến nhận công tác và giữ chức vụ Thủ trưởng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm thượng tá Cao Xuân Thuấn (Trưởng công an TP Cam Ranh) giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra; thượng tá Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng công an thị xã Ninh Hòa) giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; thượng tá Nguyễn Văn Sáng (Trưởng công an huyện Vạn Ninh) giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh của cuộc cách mạng để tổ chức bộ máy Công an nhân dân thực sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng.

"Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã đánh giá rất kỹ, toàn diện đội ngũ cán bộ và từng cá nhân để lựa chọn phương án bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm sau sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, hoạt động của các đơn vị trong Công an tỉnh mạnh hơn, hiệu quả hơn", ông Phước cho hay.