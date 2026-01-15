Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trưởng phòng sân bay về hưu và phi vụ "hạ cánh không an toàn" cùng người tình

15-01-2026 - 08:33 AM | Xã hội

(NLĐO) - Với những tấm ảnh ghép "chụp cùng lãnh đạo cấp cao" và vỏ bọc "luật sư giỏi", có quan hệ rộng, cặp đôi này đã dẫn dắt các nạn nhân vào bẫy

Ngày 14-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1964) 16 năm tù, Nguyễn Sỹ Huấn (SN 1963 - sống chung như vợ chồng với Vân) 7 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tạo lòng tin

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Đại Hưng Phát (trụ sở tại Phú Yên cũ) làm công cụ thực hiện hành vi lừa đảo. Với mức vốn điều lệ 50 tỉ đồng, Vân dễ dàng tạo dựng niềm tin về năng lực tài chính với các đối tác.

Để tăng thêm sức nặng cho vẻ ngoài quyền lực, Vân tự nhận mình là "luật sư giỏi" và sử dụng hình ảnh cắt ghép chụp cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Vân thậm chí còn khẳng định mình có "đường dây chạy án" và thực hiện các thủ tục đất đai "theo chỉ đạo trực tiếp từ các lãnh đạo" này.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Vân đã lôi kéo nhiều cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng khoán việc và ủy quyền thực hiện thủ tục pháp lý cho các khu đất đang tranh chấp.

Kịch bản "ve sầu thoát xác"

Tổng số tiền mà cặp đôi này chiếm đoạt từ hai nạn nhân - ông Nguyễn Thanh S. và bà Lê Thị Th. - được xác định là 12,95 tỉ đồng.

Nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất là ông S. (7,95 tỉ đồng). Ban đầu, ông S. nhờ Vân giải quyết một vụ đòi tiền cọc nhưng không thành. Sau đó, biết ông S. đang bán nhà tại TPHCM với giá 10 tỉ đồng, Vân đã dụ dỗ ông góp vốn vào dự án "Siêu thị làng nghề" và các dự án đất đai kể trên.

Trưởng phòng sân bay về hưu và phi vụ "hạ cánh không an toàn" cùng người tình - Ảnh 1.

Hai bị cáo được áp giải sau phiên xét xử

Do có nợ xấu tại ngân hàng, Vân đã nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (nguyên trưởng Phòng Kỹ thuật Sân bay Buôn Mê Thuột đã nghỉ hưu) đứng tên mua căn nhà của ông S. Ngay sau đó, Huấn thế chấp căn nhà này tại ngân hàng để vay gần 6,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này Huấn đã chuyển cho Vân để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra còn phát hiện một số bị hại nộp cho cơ quan công an bản photocopy có nội dung "Quyết định giải ngân nguồn vốn an sinh xã hội" của Bộ Tài chính cho Công ty Đại Hưng Phát.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không tìm thấy bản chính và không có căn cứ xác định Vân đã sử dụng tài liệu này để lừa đảo nên không xử lý hình sự thêm.

Ngoài ra, 16 cá nhân khác cũng gửi đơn tố cáo Vân liên quan các quan hệ vay mượn, thuê mặt bằng nhưng cơ quan chức năng xác định đây là các giao dịch dân sự.

Theo Trần Thái

Người lao động

