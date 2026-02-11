Truy nã cựu Phó Cục trưởng nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng

Kêu gọi ra đầu thú

Vụ 3, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ.

Đáng chú ý, trong nhóm bị can có Nguyễn Hải Thanh , cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình xây dựng, kiêm Giám đốc Ban 4 – Bộ NN&PTNT đã xuất cảnh đi Canada trước khi khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Viện KSND Tối cao yêu cầu bị can Hải đến cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nhân thân bị can Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 27/12/1964 tại Hà Nội; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc Kinh; Tôn giáo Không;

Nơi thường trú: 192A Trần Quang Khải, phường Lý Thải Tổ, quận Hoàn Kiếm (nay là phường Hoàn Kiếm), Hà Nội; nơi ở P1802, Tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh.

Nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng

Hồ sơ vụ án thể hiện, để Công ty Hoàng Dân được trúng thầu sai quy định tại 4 dự án gồm hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); hồ Bản Mồng (Nghệ An); hồ Bản Lải (Lạng Sơn); hồ Cánh Tạng (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ), gây thiệt hại 251 tỷ đồng, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty) đã đưa hối lộ cho cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và nhiều cán bộ của Bộ, trong đó bị can Nguyễn Hải Thanh.

Viện Kiểm sát cáo buộc toàn vụ án, bị can Nguyễn Hải Thanh nhận tổng số 6,25 tỷ đồng liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng.

Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án hồ chứa nước Bản Mồng, Nguyễn Văn Dân đến gặp cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động để Công ty Hoàng Dân tham gia dự thầu, trúng thầu và đưa cho ông Thắng 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng).

Hoàng Văn Thắng đồng ý và trao đổi, tác động với Trần Tổ Nghị, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời nói ông Dân đến gặp Trần Tố Nghị.

Sau đó, ông Dân đến gặp và nhờ Nghị tác động đến Ban 4. Tại buổi gặp mặt này, hai người thỏa thuận sau khi trúng thầu, ông Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng ( gồm 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4).

Trần Tố Nghị đồng ý và hứa sẽ trao đổi trước với Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4 và giới thiệu ông Dân đến gặp bị can Thanh.

Ngoài số tiền 200.000 USD đưa trước khi tham gia đấu thầu, trong thời gian Hoàng Văn Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng, vào các dịp lễ tết, Nguyễn Văn Dân nhiều lần gửi chúc tết cho ông Thắng tổng số 500 triệu đồng.

Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3/2018, bị can Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị, đưa 10 tỷ đồng. Sau tết Nguyên Đán năm 2018, ông Dân đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4.

Số tiền trên, bị can Thịnh báo cáo Nguyễn Hải Thanh và được Thanh chỉ đạo chia cho Thịnh 2,5 tỷ; Thanh cầm 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cho các cá nhân của Ban 4 gồm Nguyễn Vinh Hoàng 300 triệu đồng, Dương Chí Thành 100 triệu đồng và 9 cá nhân khác hưởng 1,05 tỷ đồng.

Thời gian sau, Nguyễn Văn Dân thêm 2 lần đưa cho bị can Thanh số tiền 10 tỷ đồng. Đến năm 2022, Thanh gọi điện cho Dân và đưa trả lại Dân 5 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu Dân ký vào Giấy vay tiền, trả tiền do Thanh soạn sẵn sau đó Thanh cầm.

Ngoài ra, với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, tháng 3/2019, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng do Ban 1 làm Chủ đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của bị can Thanh, Tạ Văn Thuyết yêu cầu cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho Công ty Hoàng Dân, giúp Liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định pháp luật, gây hậu quả thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của Nguyễn Hải Thanh đã phạm vào tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự với số tiền nhận hối lộ là 6,25 tỷ đồng, góp phần gây hậu quả thiệt hại hơn 67,5 tỷ đồng.