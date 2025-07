Truy nã Nguyễn Văn Nam sinh năm 1992

Công an TP Hà Nội ngày 8/7 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN: 1992; thường trú trước đây tại: xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 23/9/2024, Nguyễn Văn Nam cùng bạn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. Khi lực lượng Công an xã đến kiểm tra, các đối tượng đã bỏ chạy. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Nam (ảnh trái) và quyết định truy nã - Ảnh: CA TP Hà Nội

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 04/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can với Nguyễn Văn Nam.

Công an TP Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội (SĐT: 0983904729), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 255 Bộ luật hình sự quy định về “Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”:

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

d) Đối với người dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.