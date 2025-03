Truy nã Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips

Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Quyết định truy nã bị can Trịnh Văn Thái

Trịnh Văn Thái bị truy nã đặc biệt bởi tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, trước đó, trong quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các bị hại và tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng xác định Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips (tên thật Phó Đức Nam, 31 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) cùng đồng phạm thực hiện.

Đường dây lừa đảo này đã bị Công an TP Hà Nội đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ người cầm đầu cùng hàng chục nghi phạm có liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, thu giữ khối lượng lớn tài sản lên đến hơn 5.200 tỉ đồng.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ xác định Trịnh Văn Thái là đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm nêu trên, vì vậy Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 10-3, do Thái đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Theo tìm hiểu, Trịnh Văn Thái bị các nạn nhân tố cáo vì tham gia quản lý Công ty TNHH SUN UP Việt Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, các nạn nhân cho rằng Thái là một trong những mắc xích quan trọng giúp Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ lừa đảo các bị hại.

Theo Công an Đà Nẵng, hiện bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng; địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, số điện thoại 0694.260.111.