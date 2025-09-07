Truy nã vợ chồng Hoàng Thu Trang và Trần Trung

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 6/9 cho biết đã ra quyết định truy nã 2 vợ chồng Trần Trung (SN 1973) và Hoàng Thu Trang (SN 1982), cùng thường trú tại 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 08/01/2025, nhóm của vợ chồng Trung và Trang đã đến gặp người thuê nhà là chị H (SN 1992) tại tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã. Nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Quyết định truy nã các đối tượng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/8/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang.

Nếu phát hiện các đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0915121989), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tội gây rối trật tự công cộng tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: + Có tổ chức; + Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; + Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; + Xúi giục người khác gây rối; + Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; + Tái phạm nguy hiểm.



