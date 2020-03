Truy tìm người đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 6/6/2019, bà Cúc nhận được cuộc gọi từ tài khoản Facebook có định danh "Trần Thanh Quý" tự xưng là Công an TP Hà Nội. Người đàn ông trên thông báo bà Cúc có liên quan đến vụ án ma túy do Công an Hà Nội thụ lý và yêu cầu bà Cúc ra Công an TP Hà Nội trình diện hoặc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để kiểm tra.

Qua trao đổi, người sử dụng tài khoản Facebook trên yêu cầu Cúc nộp 700 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trần Văn Quang mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, giám định nguồn gốc tiền, nếu không vi phạm sẽ hoàn trả lại. Tin lời, bà Cúc đã đến ngân hàng chuyển 700 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng trên.

Đến ngày 11/6, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Cúc chuyển tiền vào tài khoản trên 650 triệu đồng để tiếp tục kiểm tra. Cũng như lần trước, bà Cúc cũng tin tưởng chuyển đủ tiền vào tài khoản trên. Tuy nhiên, sau khi bà Cúc nộp tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Trong đó, các đối tượng có chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản số mang tên Trương Công Huân (SN 1993, ngụ xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mở tại Ngân hàng Eximbank.

Xác minh tại Công an xã Ea Rôk, được biết Trương Công Huân hiện không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Trương Công Huân ở đâu liên hệ cán bộ điều tra Phạm Hoàng Đức, Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, số điện thoại 0988606923 để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo.