Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm tài xế ô tô bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn

27-11-2025 - 14:20 PM | Xã hội

Sau khi bị CSGT truy đuổi thì tài xế lái ô tô bán tải vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại xe trước khi rời đi

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một chiếc xe ô tô bán tải và xác minh người điều khiển phương tiện có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT đang thi hành công vụ.

Clip ghi lại hình ảnh xe bán tải húc xe CSGT. Nguồn: MXH

"Chiếc xe này nghi gắn biển số giả. Hiện, Phòng CSGT đang xác minh chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện" – nguồn tin cho biết.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 39 phút ngày 23-11, tại đường Tỉnh 816 đoạn qua xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ngay sau đó, CSGT sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, tài xế ô tô bán tải đã lái xe ép xe của CSGT.

Chạy một đoạn, tài xế quay đầu xe thì một cán bộ CSGT liền nhanh chóng chạy đến dừng trước đầu ô tô và yêu cầu tài xế cho xe dừng lại.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái ô tô húc ngang đầu xe mô tô đặc chủng của CSGT ngã xuống đường rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy với tốc độ nhanh.

Truy tìm tài xế ô tô bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn- Ảnh 1.

Truy tìm tài xế ô tô bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn- Ảnh 2.

Chiếc ô tô bán tải chỗ húc xe CSGT. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị CSGT chặn đường, truy đuổi thì tài xế lái xe vào một đoạn đường vắng rồi dừng và bỏ lại xe ô tô trước khi rời đi.

Toàn bộ hành vi lái xe bỏ chạy, ép và húc vào xe và người CSGT ngã xuống đường được camera an ninh lắp đặt trên tuyến đường ghi lại.

Theo Hải Đường

Người lao động

Từ Khóa:
Truy tìm tài xế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của tất cả người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của tất cả người dân Nổi bật

182 xe máy đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

182 xe máy đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Lực lượng Công an xã ở TP Hà Nội được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/người/tháng

Lực lượng Công an xã ở TP Hà Nội được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/người/tháng

14:08 , 27/11/2025
Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Người nhận tiền chuyển nhầm nói gì?

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Người nhận tiền chuyển nhầm nói gì?

13:22 , 27/11/2025
Bắt Dương Thị Bông

Bắt Dương Thị Bông

12:52 , 27/11/2025
Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa cách hiện trường 25 km

Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa cách hiện trường 25 km

12:32 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên