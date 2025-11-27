Truy tìm tài xế ô tô bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một chiếc xe ô tô bán tải và xác minh người điều khiển phương tiện có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT đang thi hành công vụ.

Clip ghi lại hình ảnh xe bán tải húc xe CSGT. Nguồn: MXH

"Chiếc xe này nghi gắn biển số giả. Hiện, Phòng CSGT đang xác minh chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện" – nguồn tin cho biết.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 39 phút ngày 23-11, tại đường Tỉnh 816 đoạn qua xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ngay sau đó, CSGT sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, tài xế ô tô bán tải đã lái xe ép xe của CSGT.

Chạy một đoạn, tài xế quay đầu xe thì một cán bộ CSGT liền nhanh chóng chạy đến dừng trước đầu ô tô và yêu cầu tài xế cho xe dừng lại.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái ô tô húc ngang đầu xe mô tô đặc chủng của CSGT ngã xuống đường rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy với tốc độ nhanh.

Chiếc ô tô bán tải chỗ húc xe CSGT. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị CSGT chặn đường, truy đuổi thì tài xế lái xe vào một đoạn đường vắng rồi dừng và bỏ lại xe ô tô trước khi rời đi.

Toàn bộ hành vi lái xe bỏ chạy, ép và húc vào xe và người CSGT ngã xuống đường được camera an ninh lắp đặt trên tuyến đường ghi lại.