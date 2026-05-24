Truy tìm Trần Thị Tố Loan SN 1980

Theo Duy Anh | 24-05-2026 - 15:14 PM | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định truy tìm đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Việt Hưng.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát thông báo truy tìm Trần Thị Tố Loan (sinh ngày 23/5/1980, trú tại Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 16/3/2026 tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Dz Trần Thị Tố Loan: CQCA

Theo quyết định, người bị truy tìm là Trần Thị Tố Loan, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam; đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m65, da trắng, dáng vóc người cân đối, có sẹo chấm cách khoảng 2cm dưới đuôi mắt trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm; khi phát hiện người có thông tin lai lịch nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hoặc Công an phường Việt Hưng để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân nếu có thông tin liên quan đến đối tượng đề nghị cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước

640 trường hợp xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị Định 168 trong danh sách mới đây

Mức khoán phụ cấp với cán bộ thôn, tổ dân phố được đề xuất tăng bao nhiêu?

Quy định mới về thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết

Ra quyết định khởi tố chủ công ty bán giày dép giả Lưu Phát Thuận SN 1991

Bắt Vi Thị Minh Anh SN 2008 cùng 3 đối tượng khác

