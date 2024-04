Truy tố bị can Trịnh Văn Quyết: Vai trò chủ mưu được thể hiện thế nào?

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị can trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) và các đơn vị liên quan.

Vụ án được xác định gây thiệt hại cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, các bị can chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Cơ quan truy tố xác định ông Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mua Công ty Faros, quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống. Qua 5 lần tăng vốn khống, vốn của Faros từ 1,5 tỷ đồng đã trở thành 4.300 tỷ đồng. Sau đó, ông Quyết và các đồng phạm đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán 391 triệu cổ phiếu ROS (Faros) hình thành từ vốn góp khống.

Theo cáo trạng, vai trò chủ mưu của ông Quyết còn thể hiện ở việc bị can này quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, Trịnh Thị Minh Huế là bị can thực hành tích cực nhất, giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, bị can Huế đã nhận chỉ đạo của Quyết để thực hiện hoặc chỉ đạo lại các bị can khác thực hiện việc nâng khống vốn góp của Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, giúp Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE. Sau đó bán cổ phiếu chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, Trịnh Thị Minh Huế cũng trực tiếp nhận chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết để thực hiện mua bán cổ phiếu, hoặc chỉ đạo lại các bị can khác mở tài khoản, ký các thủ tục chuyển tiền để thực hiện thao túng thị trường chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính 4 mã cổ phiếu với số tiền hơn 684 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Trịnh Thị Minh Huế đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu và tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 100 triệu đồng.