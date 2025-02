Truy tố cựu Vụ phó Bộ Công Thương nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan.

Trong đó, cơ quan tố tụng truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, về tội nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng bị truy tố tội đưa hối lộ, 2 bị can khác bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Lộc An.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2015, khi là Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, ông An là Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông An biết rõ 2 doanh nghiệp trên không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Do vậy, với động cơ cá nhân, ông An chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty trên.

Cụ thể, cựu vụ phó nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt, và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng. Từ đó, Bách Khoa Việt và Long Hưng được tạo điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng còn cáo buộc Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng, đã nhiều lần chi sử dụng không đúng mục đích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Động cơ của 2 bị can trên, theo cáo trạng, là Công ty Bách Khoa Việt có nhiều khoản nợ ngân hàng, nợ thuế và phải thanh toán tiền mua hàng để kinh doanh, trả lương. Hành vi phạm tội trên bắt đầu từ tháng 2/2019, do Đức chỉ đạo Nga thực hiện.

Theo cáo trạng, khi Bộ Tài chính đề nghị, đôn đốc Bách Khoa Việt thực hiện nghĩa vụ nộp lại số tiền trên vào ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp này chỉ nộp được hơn 1,68 tỷ đồng. Do đó, Đức và Nga bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.