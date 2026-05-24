Truy tố người phụ nữ lừa đảo bán đất của Bộ Quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Xa Mí (SN 1964, trú tại khóm 1, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bị can Đỗ Xa Mí. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo cáo trạng, Đỗ Xa Mí không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập chủ yếu bằng nghề môi giới mua bán nhà đất để hưởng hoa hồng trên địa bàn TPHCM.

Năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Mí quen biết với anh T.V.C. (SN 1985, trú tại phường Yên Sở, Hà Nội). Sau đó, Mí và anh C. thường xuyên liên lạc và gặp gỡ nhau tại TP Hà Nội và TPHCM.

Đến đầu năm 2019, Mí nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh C. thông qua việc đưa ra thông tin sẽ giúp người đàn ông này mua được 300 m2 đất trong tổng diện tích 2.200 m2 của Bộ Quốc phòng tại số 4-6 phố Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Mí nói với anh C là: "Mí được Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng và Quân chủng phòng không không quân giao cho khu đất nêu trên. Khu đất sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở lâu dài và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đóng thuế cho nhà nước". Cùng với đó, bị can có thể bán một phần diện tích trong khu đất trên.

Mí đưa anh C đến xem đất và cung cấp cho anh C bản photocoppy: Công lệnh số CV16/TC2 của Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng và Giấy xác nhận của Cục doanh trại Bộ Quốc phòng và Bản vẽ sơ đồ tổng thể phân khu, khu đất.

Cũng trong thời gian này, Mí đưa ra nhiều thông tin thể hiện việc bạn trai của Mí là "đệ tử ruột" của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Do đó, Mí ra vào Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng dễ dàng và có thể làm được giấy tờ sang tên 300 m2 cho anh C.

Sau khi xem đất và các giấy tờ trên, anh C. đồng ý mua 300 m2 đất trong thửa đất trên với giá 5,3 tỉ đồng. Mí cam kết sẽ làm toàn bộ giấy tờ đất (đóng thuế đất trước năm 1993, hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và bàn giao đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày anh C. giao tiền.

Tin lời bị can, từ tháng 4-2019 đến tháng 7-2019, anh C đã đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Mí nhiều lần với tổng số tiền 5,3 tỉ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Mí không thực hiện việc chuyển đổi đất như hứa hẹn mà ăn tiêu hết.

Đến hẹn không thấy Mí làm các thủ tục mua bán đất nên anh C. đòi Mí trả lại tiền. Lúc này, Mí có ý định tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh C., nên nói với nạn nhân mảnh đất nêu trên hiện không còn đủ diện tích để bán cho anh C. như đã hứa hẹn. Mí sẽ chuyển đổi cho anh C sang mảnh đất có diện tích 300 m2 tại mặt đường phố Phan Thúc Duyên, quận Tân Bình cũ (TPHCM) giáp với Bảo tàng Phòng không Không quân và hẹn đến ngày 4-6-2020 sẽ giao đất cho anh C. với điều kiện nạn nhân phải chuyển tiếp cho Mí 500 triệu đồng để bị can sử dụng để rà bom mìn.

Sau đó, anh C. đi tìm hiểu và được biết tại địa chỉ số 4-6 phố Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất không có dự án bán đất như lời bị can nói. Do đó, anh C. không chuyển 500 triệu đồng cho Mí và có đơn tố giác Mí tới Cơ quan điều tra.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Mí bỏ trốn. Đến ngày 17-1-2026, Đỗ Xa Mí bị Cơ quan điều tra bắt theo Quyết định truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.