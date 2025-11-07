TS. Nguyễn Quốc Hùng: Biến AI thành năng lực để bứt phá năng suất, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ngành Ngân hàng đã đi qua những chặng đường phát triển rất đáng nhớ: từ số hóa kênh giao dịch, đến hiện đại hóa hệ thống lõi, rồi kết nối mở với hệ sinh thái. Giờ đây, chúng ta lại bước sang hành trình mới đó là: ngân hàng vận hành bằng AI.

Đặt vấn đề: AI là gì? Tại sao các ngân hàng phải vận hành AI trong kỷ nguyên số?, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho rằng có 4 giá trị mà AI có thể mang lại cho các ngân hàng Việt Nam.

Thứ nhất là tăng trưởng chất lượng: chúng ta có thể thiết kế hành trình khách hàng siêu cá nhân hóa, tăng hiệu quả bán chéo, giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ, và mở rộng sử dụng sản phẩm.

Thứ hai là vận hành tinh gọn: tự động hóa thông minh từ đầu đến cuối, giảm chi phí vận hành, nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Thứ ba là quản trị rủi ro chủ động: phát hiện gian lận theo thời gian thực, mô hình hóa rủi ro linh hoạt, tăng cường phòng thủ an ninh mạng.

Thứ tư là niềm tin và tuân thủ: làm AI một cách có trách nhiệm, minh bạch, đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu pháp lý đang hoàn thiện.

"Như vậy, AI không chỉ giúp chúng ta làm nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, mà còn giúp hiểu khách hàng sâu hơn, dự đoán tốt hơn, và tương tác cá nhân hóa theo thời gian thực, ở quy mô rất lớn", lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận định.

Quang cảnh Tọa đàm.

Dẫn chứng từ báo cáo của Deloitte, TS. Nguyễn Quốc Hùng thông tin, các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới có thể cải thiện hiệu suất kinh doanh từ 27% đến 35% nhờ ứng dụng AI, với doanh thu trên mỗi nhân viên dự kiến tăng thêm đến 3,5 triệu USD vào năm 2026. Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng đã tiên phong triển khai các ứng dụng AI như chatbot, eKYC, phân tích dữ liệu dự đoán hành vi khách hàng, phát hiện gian lận, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả phục vụ khách hàng.

Từ số liệu trên, TS. Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, lợi ích AI đem lại cho các ngân hàng là rất lớn song để biến tiềm năng thành kết quả, chúng ta phải vượt qua nhiều thách thức. Từ khai thác đến triển khai, quản trị dữ liệu, cân bằng giữa yếu tố con người và tự động hóa, kỹ năng sử dụng, năng lực tổ chức… và sự hợp tác: giữa ngân hàng với cơ quan quản lý, với fintech, với các đối tác công nghệ, để đổi mới nhanh mà vẫn an toàn, tuân thủ và bền vững.

Kết thúc bài phát biểu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng: “Với nhiều lợi thế như dân số trẻ, mức độ sử dụng di động cao, tinh thần đón nhận công nghệ mạnh mẽ, và quyết tâm số hóa từ Chính phủ đến ngành Ngân hàng, tôi tin tưởng ngành Ngân hàng sẽ biến AI thành năng lực tổ chức để bứt phá về năng suất, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh trong khu vực”.