TSMC củng cố vị thế dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu

Tập đoàn công nghệ TSMC của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức khởi động sản xuất hàng loạt chip bán dẫn 2 nanomet, được mô tả là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của ngành bán dẫn toàn cầu.

Trong tuyên bố đăng trên website ngày 31/12, TSMC xác nhận: “Công nghệ 2nm (N2) của TSMC đã bắt đầu được sản xuất thương mại trong quý IV/2025 theo đúng kế hoạch”. TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực với các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.

Theo công ty, các chip 2nm sẽ là công nghệ tiên tiến nhất của ngành bán dẫn về cả mật độ tích hợp lẫn hiệu suất năng lượng. Công nghệ N2 sử dụng cấu trúc transistor nanosheet dẫn đầu thị trường, giúp cải thiện toàn diện hiệu năng và mức tiêu thụ điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với điện toán tiết kiệm năng lượng.

Việc sản xuất sẽ được triển khai tại nhà máy Fab 22 của TSMC ở thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan.

Hiện hơn 50% lượng chip bán dẫn toàn cầu và gần như toàn bộ các chip tiên tiến nhất phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), được sản xuất tại Đài Loan. Nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI, TSMC trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất, khi các tập đoàn như Nvidia và Apple đổ hàng chục tỷ USD vào chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu.

Theo công ty nghiên cứu Gartner, chi tiêu liên quan đến AI trên toàn cầu dự kiến đạt khoảng 1.500 tỷ USD vào năm 2025 và vượt 2.000 tỷ USD vào năm 2026, tương đương gần 2% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu.

TSMC hiện đang xem xét việc đưa vào dây chuyền sản xuất tại Nhật Bản loại chip chỉ có mạch rộng 4 nanometer (nm), vốn là công nghệ chủ đạo cho các chip dành cho AI. Nếu được triển khai sẽ góp phần ổn định nguồn cung chip AI tại Nhật Bản.

Từ tháng 10/2025, TSMC đã bắt đầu xây dựng nhà máy mới tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản với dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2027 và ban đầu sẽ sản xuất chip 6 – 40nm phù hợp cho thiết bị viễn thông. Tuy nhiên, với nhu cầu trung tâm dữ liệu AI ngày càng cao trong khi các thị trường sử dụng những loại chip khác lại giảm sút, TSMC đang cân nhắc quyết định thay đổi kế hoạch sau khi đánh giá nhu cầu thực tế tại thị trường Nhật Bản. Ngoài chip 4nm, TSMC cũng xem xét thiết lập dây chuyền lắp ráp chip AI tại đây.

Chip AI là nền tảng của mọi đổi mới công nghệ nên để nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, việc xây dựng chuỗi cung ứng về mặt hàng này là điều không thể thiếu.

Trước đó, giá trị vốn hóa thị trường của TSMC đã lần đầu tiên chạm mốc 1.000 tỷ USD hồi tháng 7/2025 sau khi công ty nâng dự báo kinh doanh và sự lạc quan về nhu cầu mạnh mẽ đối với AI. Đà tăng giá cổ phiếu phản ánh niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư rằng TSMC sẽ tận dụng thành công "cơn sốt" AI để củng cố vị thế thống trị của mình. Các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs nhận định rằng thái độ của TSMC đối với nhu cầu chip tiến trình tiên tiến đang "tích cực hơn bao giờ hết", khi nhu cầu từ các khách hàng AI không hề có dấu hiệu giảm tốc. Họ cũng dự báo cổ phiếu TSMC có thể sẽ tăng giá mạnh hơn vào năm 2026.

Trong khi đó, Nvidia đang tăng cường mối quan hệ với đối tác sản xuất quan trọng nhất là TSMC với chuyến thăm thứ ba hồi tháng 11/2025 của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang đến nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới chỉ trong ba tháng. Trước đó, ông Huang đã thăm trụ sở TSMC tại Hsinchu vào cuối tháng 8/2025. Đến tháng 10/2025, ông đã xuất hiện tại nhà máy sản xuất tiên tiến nhất ở nước ngoài của TSMC tại Arizona, để đánh dấu lô sản xuất đầu tiên trên đất Mỹ của dòng chip Blackwell mới nhất của Nvidia.

Về phần mình, Chủ tịch TSMC C.C. Wei cho biết năm 2025 sẽ là năm phá kỷ lục cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, và ông kỳ vọng kết quả mạnh mẽ này sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới.