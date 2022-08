Xu hướng phát triển các khu đô thị có quy hoạch bài bản, không gian sống tối ưu, tiện ích hoàn hảo đang lan rộng đến các khu vực vệ tinh xung quanh TP.HCM. Theo các chuyên gia, đây là xu thế phát triển tất yếu của thị trường bất động sản.

Tọa lạc ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn, nằm trên trục đường phát triển các khu đô thị lớn như KĐT Phú Mỹ Hưng, KĐT Cảng Hiệp Phước, KĐT Zeitgeist… dự án T&T City Millennia đang được hưởng lợi lớn về tiềm năng gia tăng giá trị – đích ngắm lý tưởng thu hút dòng tiền đầu tư. Trong tương lai gần, sự hiện diện của T&T City Millennia sẽ thiết lập diện mạo mới, hình thành tâm điểm thương mại sầm uất thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cho Long Hậu, Cần Giuộc nói riêng, khu vực Nam Sài Gòn nói chung.

Với mong muốn kiến tạo "thành phố thiên niên kỷ" cùng không gian sống xứng tầm – môi trường kinh doanh và đầu tư lý tưởng, T&T City Millennia là thế giới thu nhỏ đầy màu sắc – nơi quy tụ những công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế đặc trưng từ Á tới Âu, khéo léo khắc họa nét tinh hoa văn hóa của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới với 3 phân khu: khu trung tâm mang vẻ đẹp phóng khoáng của châu Âu; khu phía Tây mang dấu ấn của châu Á hiện đại; khu phía Đông khắc họa đặc trưng của văn hóa Việt Nam bản địa.

Không chỉ mang đến trải nghiệm văn hóa hấp dẫn, T&T City Millennia còn giúp cư dân được sống trọn vẹn với thiên nhiên thuần khiết mỗi ngày. Dự án dành tới gần 70% diện tích cho hệ thống cảnh quan thiên nhiên, công viên rộng lớn tích hợp chuỗi tiện ích thương mại - dịch vụ - giải trí. Từng khu vui chơi, từng điểm nghỉ chân, đều được bố trí trồng cây xanh và hoa. Phát huy lợi thế nằm trải dọc sông Rạch Dơi, giáp sông Soài Rạp và Nhà Bè, T&T City Millennia đầu tư phát triển hệ thống kênh đào nội khu, hồ điều hoà giúp đón trọn nguồn vượng khí cho toàn dự án.

Đúng phương châm "một bước chạm tới vạn tiện ích", T&T City Millennia hội tụ trọn vẹn hệ thống tiện ích "all in one" đẳng cấp quốc tế, tiêu biểu là hệ thống trường quốc tế liên cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại, vườn thiền, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi ngoài trời, khu gym - yoga, quảng trường nghệ thuật, v.v... Đặc biệt, con đường ẩm thực trải dài qua các phân khu là điểm nhấn kết nối không gian kiến trúc cảnh quan cũng như các giá trị cộng đồng, mở ra hành trình trải nghiệm tuyệt vời về văn hóa ẩm thực vùng miền Việt Nam kết hợp hài hòa cùng văn hóa ẩm thực thế giới.

Hội tụ chuỗi tiện ích đẳng cấp, hiện đại ngay ngưỡng thềm nhà, T&T City Millennia là nơi dành cho những người yêu thích sự sôi động nhưng cũng là tổ ấm vỗ về cho những ai muốn trở về tận hưởng không gian bình yên, tĩnh lặng, để hít sâu thở đều, cảm nhận từng giây phút trôi qua thật ý nghĩa.

Theo đánh giá của giới đầu tư kỳ cựu, T&T City Millennia không chỉ là nơi an cư đáng sống, nuôi dưỡng sức khoẻ và tâm hồn mà còn sở hữu tiềm năng kinh doanh - đầu tư bền vững trong tương lai.

Toạ lạc tại mặt tiền đường ĐT826E của Long Hậu – Cần Giuộc, ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn, T&T City Millennia nằm liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, Quận 7 và cách trung tâm Quận 1 chỉ 30 phút di chuyển, từ T&T City Millennia, cư dân tương lai chỉ mất 10 phút đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Metro số 4; 15 phút đến nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, KĐT Phú Mỹ Hưng, Quận 7; liền kề Cảng container quốc tế SPTC, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Tân Cảng Hiệp Phước, Cảng quốc tế Long An…

Nằm trong khu vực hạ tầng đã và đang phát triển, giúp cho việc di chuyển từ T&T City Millennia tới trụ sở hành chính, tiện ích ngoại khu thông qua tuyến đường đã hoàn thiện trở nên nhanh chóng, dễ dàng. Mặt khác, theo đánh giá từ giới đầu tư, hạ tầng khu vực này sẽ còn tiếp tục được hoàn thiện, đơn cử như thông tin khởi công mở rộng tuyến đường ĐT826E với chiều dài gần 3km, rộng 40m, quy mô 6 làn xe, trong đó điểm đầu giao với ĐT826C (đường Lê Văn Lương nối dài từ Nhà Bè đến Long Hậu) điểm cuối nối dài vào đường Long Hậu, thẳng đến KCN Long Hậu. Bên cạnh đó, phương án xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối Long Hậu và Nhà Bè trong giai đoạn 2021 – 2025 đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Khi các trục tuyến đường lớn và kết nối vùng hoàn thiện, T&T City Millennia sẽ nằm trong tâm điểm siêu kết nối. Đặc biệt, trong lộ trình trở thành đô thị vệ tinh TP.HCM, Nhà Bè được định hình là một phần của Khu đô thị thông minh sinh thái dựa trên vành đai sông, hướng biển và vệ tinh phát triển phía Nam TP. HCM. Nhờ vị trí liền kề và giáp ranh Nhà Bè, trong tương lai đại đô thị T&T City Millennia sẽ đón trọn đà tăng giá, hưởng giá trị gia tăng từ các công trình giao thông xây dựng, cơ sở hạ tầng hoàn thiện xung quanh.

T&T City Millennia còn mang đến sản phẩm đầu tư kinh doanh linh hoạt như nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, biệt thự song lập,… Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản khan hiếm nguồn cung, sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh như T&T City Millennia giúp khách hàng - nhà đầu tư an tâm lựa chọn với pháp lý minh bạch, đảm bảo đủ điều kiện mở bán, tiến độ thực tế của dự án cũng đang được đẩy nhanh, nhiều hạng mục nổi bật đã hình thành. Qua đây, khách hàng lựa chọn các sản phẩm tiềm năng tại T&T City Millennia có thể tiến hành ký hợp đồng mua bán ngay và sẽ nhận được giấy chứng nhận sở hữu trong thời gian sớm nhất.

T&T City Millennia là cuộc "bắt tay" của hàng loạt thương hiệu lớn. Cụ thể, Belt Collins International - đơn vị đảm nhiệm tư vấn, thiết kế cảnh quan và quy hoạch và Newtecons - đơn vị đảm nhận thi công xây dựng đại đô thị T&T City Millennia. Danh tiếng của Belt Collins International và Newtecons là "bảo chứng vàng" cho chất lượng tại đại đô thị lớn này.

Với kinh nghiệm trong triển khai loạt dự án nổi tiếng, đội ngũ nhân sự tài hoa đến từ Belt Collins International và Newtecons dành nhiều tâm huyết đưa T&T City Millennia trở thành quần thể kiến trúc ấn tượng với phong cách sống "Millennial lifestyle" thời thượng, biến T&T City Millennia thành "ốc đảo xanh" phía Nam Sài Gòn.

Thêm vào đó, T&T City Millennia do T&T Homes đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển dự án. T&T Homes là thành viên của Tập đoàn T&T Group - Tập đoàn kinh doanh đa ngành với hệ sinh thái phát triển bền vững. T&T Group là đơn vị giàu tiềm lực tài chính và dày dặn kinh nghiệm trong phát triển các đô thị trải dài từ Bắc vào Nam. Giá trị thương hiệu T&T Group đảm bảo cho chất lượng, tiến độ triển khai cũng như khả năng gia tăng giá trị cho sản phẩm bất động sản.

T&T City Millennia được tiếp thị và phân phối độc quyền bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land - nhà phát triển dự án và môi giới bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Với mạng lưới phân phối rộng khắp cùng đội ngũ K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist – Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm, tận lực, Tập đoàn Khải Hoàn Land hứa hẹn sẽ bứt phá thành tích ấn tượng cùng T&T City Millennia.

Các sản phẩm T&T City Millennia hiện đang có mức giá hấp dẫn cùng chính sách thanh toán tối ưu, mang đến cơ hội an cư, đầu tư dễ dàng hơn cho các chủ sở hữu: chỉ cần thanh toán 30% khách hàng đã được ký hợp đồng mua bán, chiết khấu lên đến 10%, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng.

Tham khảo thông tin chi tiết tại: https://ttcitymillennia.khaihoanland.vn/

Bài: An An Thiết kế: Hương Xuân