TTC AgriS kích hoạt kỷ nguyên của thực phẩm có nguồn gốc thực vật

Với chủ đề "Serving the best natural nutrition for body needs", TTC AgriS khẳng định mục tiêu tham gia vào cuộc chơi sản xuất chế biến thực phẩm Plant-based hay còn gọi là "thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật" nhằm tăng cường nhận thức cộng đồng về các giá trị dinh dưỡng tự nhiên tốt cho sức khỏe và tác động tích cực đến môi trường; đồng thời, thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày của người tiêu dùng toàn cầu như một lựa chọn thông minh và bền vững.



Thông điệp về thực phẩm Plant-based được thể hiện rõ nét thông qua phiên thảo luận chủ đề "Kỷ nguyên của thực phẩm Plant-based" với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm. Trong đó, cùng với các sáng kiến, giải pháp khai thác thực phẩm Plant-based từ TTC AgriS, các chuyên gia đã khẳng định giá trị tích cực của loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống "phù hợp" cân bằng và vẫn giữ trọn vị ngon từ nhiên nhiên.

Chia sẻ trong phiên thảo luận, đại diện TTC AgriS, bà Dương Thị Tô Châu – Giám đốc kinh doanh cho biết: "Trong những năm vừa qua, TTC AgriS đã tìm kiếm nhiều giải pháp để bắt nhịp xu hướng thị trường, đặc biệt là xu hướng Plant-based. Với mong muốn tối ưu hóa chuỗi giá trị cây trồng, tận dụng các loại cây chủ lực của công ty như mía dừa chuối gạo, TTC AgriS đã nghiên cứu và chiết xuất ra các protein từ mía để tạo nên thực phẩm Plant-based đa dạng, thơm ngon và giàu dinh dưỡng".

Đánh giá về những lợi ích mà thực phẩm Plant-based mang lại cho sức khỏe, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia khẳng định: "Các sản phẩm Plant-based của TTC AgriS được sản xuất bằng công nghệ lên men, tạo ra nguồn protein với hàm lượng cao, rất thuận lợi cho quá trình hấp thu của cơ thể. Đặc biệt, không chỉ đem lại một chế độ ăn cân bằng hàng ngày, loại thực phẩm này còn giảm thiểu đa số các tác động của đạm động vật không tốt đến sức khoẻ con người".



Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng Th.Sĩ Hà Thị Cẩm Vân, "thực phẩm Plant-based sẽ giải quyết được các vấn đề về dung nạp và dị ứng cho người tiêu dùng khi chứa phần lớn các protein có giá trị sinh học cao với cấu trúc phân tử chia nhỏ, dễ dàng hấp thụ vào cơ thể. Đây cũng là giải pháp mà ngày càng nhiều người tiêu dùng theo đuổi chế độ ăn thực dưỡng và bảo vệ động vật lựa chọn".

Các khách hàng và đối tác đều ấn tượng bởi các món ăn dinh dưỡng, thơm ngon, đa dạng được chế biến từ thực phẩm Plant-based của TTC AgriS

Với những giá trị dinh dưỡng tối ưu, "thị trường mục tiêu cho thực phẩm Plant-based sẽ không chỉ giới hạn ở những người ăn thuần chay mà bao gồm đại đa số người tiêu dùng, bao gồm những người ăn kiêng, người tiêu dùng không dung nạp lactose và thậm chí cả những người tiêu dùng đang tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm và đồ uống có nhãn sạch" – theo Chef Phạm Tuấn Hải.

Trong vai trò đầu bếp, Chef Phạm Tuấn Hải cũng đánh giá cao về hương vị, kết cấu và mùi vị thơm ngon của các thực phẩm Plant-based do TTC AgriS sản xuất. Theo ông, đây là những sản phẩm "tiện lợi và dễ chế biến, sẽ giúp cho khách hàng có thêm sự lựa chọn trong thực đơn hàng ngày. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm thích hợp để ra mắt sản phẩm Plant-based vì người tiêu dùng ngày nay đều quan tâm tới sức khỏe và mong muốn giảm bệnh thông qua việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm sạch, dinh dưỡng từ thực vật. Các nguyên liệu từ thực vật có nguồn gốc truy xuất luôn là sự lựa chọn ưu tiên của thực khách".

Gian hàng Okitchen trưng bày và giới thiệu các thực phẩm Plant-based do TTC AgriS nghiên cứu phát triển thu hút nhiều khách tham quan tại sự kiện

Ngoài ra, trong quá trình phát triển các sản phẩm Plant-based, nền tảng truy xuất nguồn gốc luôn là yếu tố được TTC AgriS chú trọng, kết hợp công nghệ để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và công nghệ chế biến thực phẩm được áp dụng để tăng cường tính toàn vẹn, độ tin cậy và khả năng theo dõi nguồn gốc của các thực phẩm Plant-based.

Thực tế cùng với sự chuyển dịch không ngừng về thói quen của người tiêu dùng sau đại dịch Covid-19, đi kèm các tác động đến từ biến đổi khí hậu, nguy cơ khủng hoảng lương thực, thực phẩm Plant-based nổi lên như xu hướng toàn cầu và đang ngày càng phổ biến trong chuỗi giá trị dinh dưỡng toàn diện. TTC AgriS Innovation Day 2023 chính là bước đệm để TTC AgriS kích hoạt kỷ nguyên của thực phẩm Plant-based, khai mở chương mới cùng người tiêu dùng toàn cầu trên hành trình toàn diện chuỗi giá trị dinh dưỡng bền vững.