Từ 1/10 chính thức không nhận hồ sơ giấy, người dân làm thủ tục hành chính bằng cách sau

Từ ngày 1/10, các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên cả nước sẽ chính thức ngừng tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu. Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Chỉ thị nhấn mạnh việc triển khai tiện ích trên ứng dụng VNeID để thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Từ ngày 1/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu. (Ảnh minh hoạ)

Theo chỉ đạo của Chính phủ, 25 dịch vụ công quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống được đưa vào nhóm xử lý trực tuyến toàn trình, bao gồm:

1. Xác nhận số chứng minh nhân dân đã được cấp, đổi thẻ căn cước công dân.

2. Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân.

3. Đăng ký thường trú.

4. Đăng ký tạm trú.

5. Khai báo tạm vắng.

6. Thông báo lưu trú.

7. Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy.

8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội).

9. Đăng ký khai sinh.

10. Đăng ký khai tử.

11. Đăng ký kết hôn.

12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.

13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.

15. Liên thông đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

16. Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí.

17. Tích hợp thông tin giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân.

19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

21. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng.

22. Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

24. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V).

25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

Hướng dẫn người dân tự làm thủ tục hành chính ngay tại nhà

Bước 1: Truy cập địa chỉ của Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn;

Bước 2: Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản định danh trên VNeID;

Bước 3: Tại trang chủ, nhập từ khóa thủ tục mà bạn cần làm trên thanh tìm kiếm. Sau đó hệ thống sẽ ra danh sách các thủ tục có liên quan đến từ khóa, bạn chọn vào thủ tục muốn làm;

Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị các thông tin về thủ tục, lệ phí, thành phần hồ sơ…bạn xem qua để chuẩn bị;

Bước 5: Chọn cơ quan thực hiện. Sau đó điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Đính kèm đầy đủ các giấy tờ rồi đóng lệ phí;

Bước 6: Kiểm tra lại một lần nữa các thông tin. Sau đó chọn Nộp hồ sơ. Hệ thống sẽ hiện thông báo bạn đã nộp hồ sơ thành công.Lúc này bạn có thể xem lại hồ sơ đã nộp, cập nhật nếu có sai sót và theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ.

Việc đăng ký làm thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại, thuận tiện mọi lúc mọi nơi và dễ dàng theo dõi.