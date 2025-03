Từ 1/3: Công an xã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với 9 loại hình kinh doanh

Thực hiện mô hình hoạt động của Bộ Công an không tổ chức Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang thông báo: Kể từ ngày 01/3/2025, Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính do Công an cấp huyện bàn giao đối với 09 loại hình cơ sở kinh doanh thuộc các lĩnh vực sau:

(1) Kinh doanh cung ứng dịch vụ súng bắn sơn;

(2) Kinh doanh thiết bị phát hiệu của xe được quyền ưu tiên;

(3) Cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in;

(4) Kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô từ 10 đến 20 phòng;

(5) Kinh doanh dịch vụ karaoke;

(6) Kinh doanh dịch vụ xoa bóp;

(7) Kinh doanh dịch vụ cầm đồ;

(8) Kinh doanh khí;

(9) Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức cấp huyện thì các cơ quan, tổ chức, các nhân nộp hồ sơ về Công an cấp xã trên địa bàn hành chính để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, trao đổi về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang (qua đồng chí Thiếu tá Dương Văn Nam, số điện thoại: 0972.292.899) để được hướng dẫn.

Sẵn sàng tiếp nhận các nhiệm vụ từ các ngành chuyển giao và chủ động các phương án khi chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện

Từ ngày 1/3, Công an cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động; đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp nhận 4 chức năng, nhiệm vụ từ các ngành khác chuyển giao.

Để bảo đảm các mặt công tác Công an và phục vụ nhân dân diễn ra bình thường, trong những ngày qua, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện tham mưu, triển khai các phương án, kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới cũng như sắp xếp, bố trí cán bộ, tiếp nhận, bàn giao tài liệu, phương tiện… có liên quan.

Chỉ trong một thời gian ngắn với tinh thần hết sức khẩn trương và trách nhiệm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với một số phòng chức năng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc chuyển giao, tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải sang Công an tỉnh.

Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ phía lãnh đạo, cán bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Giang trong công tác phối hợp, hỗ trợ chuyển giao.

Ngày 25/2, ông Ngô Minh Định - Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang cho biết: “Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh là hai đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu trong công tác chuyển giao.

Do đó, chúng tôi đã tích cực phối hợp để xây dựng kế hoạch và triển khai các bước đảm bảo theo đúng tiến độ và quy định.

Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã kiểm đếm và đến nay đã hoàn thành việc kiểm đếm hồ sơ tài liệu thực hiện bàn giao. Số lượng hồ sơ, dữ liệu rất lớn với hơn 10 nghìn hồ sơ lưu trữ, trên 80 nghìn dữ liệu Giấy phép lái xe đã được chuyển giao đảm bảo tính bảo mật, tính nguyên vẹn và đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định”.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang cũng đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ Cảnh sát giao thông tham gia vào nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

Sở Giao thông vận tải đã cử cán bộ hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho Phòng Cảnh sát giao thông để tiến tới thực hiện nội dung sát hạch, cấp Giấy phép lái xe thuận lợi, đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh cũng đã thành lập tổ hỗ trợ, hướng dẫn Phòng Cảnh sát giao thông và cán bộ Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe bảo đảm việc sát hạch, cấp Giấy phép lái xe trong thời gian tới được thực hiện ngay, tránh gián đoạn trong quá trình thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay: “Đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tập huấn, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ và cử cán bộ sang học tập kinh nghiệm tại Trung tâm hành chính cũng như các kỳ sát hạch của Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cán bộ, chiến sĩ được phân công cơ bản đã nắm chắc quy trình, quy định về công tác sát hạch và các thao tác trên hệ thống. Và đối với khu vực tiếp dân thì chúng tôi đã cử 2 cán bộ sang Trung tâm hành chính công của tỉnh để cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh hướng dẫn, trao đổi nên đến thời điểm hiện tại, các cán bộ của Công an tỉnh đã nắm vững các quy định, thao tác thực hiện việc cấp, đổi Giấy phép lái xe cho người dân trên phần mềm.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lúc nào nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe cho người dân khi mà cấp có thẩm quyền quyết định và khi đó, chúng tôi sẽ thực hiện ngay lập tức, không để gián đoạn”.

Cán bộ Công an thành phố Bắc Giang bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tinh gọn, sắp xếp bộ máy, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ còn tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Công tác chuẩn bị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ này cũng đã được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện.

Trung tá Vũ Anh Đức - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành công văn chỉ đạo về việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan trong Công an tỉnh thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ; chủ động phối hợp với một số phòng chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện để chuyển giao.

Đơn vị cũng đã tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chuẩn bị phương án sắp xếp, bố trí về mô hình tổ chức, nhân sự, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ mới này”.

Những ngày vừa qua, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang đã hết sức khẩn trương trong tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh công tác chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp về Công an tỉnh.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ của Công an tỉnh cũng đã cử các cán bộ sang học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, quy trình tiếp nhận, tra cứu, cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm hành chính công và phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp.

1 trong 4 chức năng, nhiệm vụ quan trọng nữa mà Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp nhận là chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Với việc phối hợp tham mưu, rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh đã sẵn sàng tiếp nhận và đưa vào hoạt động công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Bên cạnh công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận 4 chức năng, nhiệm vụ từ các ngành, Công an tỉnh Bắc Giang đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện kể từ ngày 1/3/2025.

Tất cả các lĩnh vực công tác Công an liên quan đến Công an cấp huyện sẽ được triển khai thực hiện ở cấp xã hoặc cấp tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương sau khi chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện, trong những ngày vừa qua, Công an 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục để bàn giao hồ sơ, tài liệu cho cấp tỉnh, cấp xã theo quy định.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của Công an cấp huyện bàn giao để tiếp tục triển khai, giải quyết.

Đối với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, phương tiện… của Công an cấp huyện để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khi chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ động các phương án, kế hoạch triển khai mô hình tổ chức, bố trí nhân sự cũng như sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.