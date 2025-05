Từ 1/6, bộ đề 600 câu hỏi mới sẽ chính thức áp dụng trong kỳ thi sát hạch lý thuyết lái xe, người dân chú ý

Cục CSGT vừa ban hành bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, được áp dụng từ ngày 1/6. So với bộ đề trước do Bộ GTVT biên soạn, số lượng câu hỏi vẫn giữ nguyên, nhưng nhiều câu sẽ được sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, bộ đề gồm 600 câu hỏi được phân chia thành 6 chương gồm: 180 câu về quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; 25 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; 58 câu về kỹ thuật lái xe; 37 câu về cấu tạo và sửa chữa.

Ngoài ra còn có 185 câu về báo hiệu đường bộ; 115 câu về giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Cục CSGT lưu ý, trong bộ 600 câu hỏi có 60 câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, mỗi đề sát hạch có một câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, thí sinh lựa chọn đáp án sai tại câu này được tính là điểm liệt, bài thi lý thuyết sẽ không đạt yêu cầu.

Về đối tượng áp dụng bộ 600 câu hỏi theo hạng giấy phép lái xe gồm: sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D và các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm 600 câu hỏi; trong đó có 60 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

So với bộ đề cũ, bộ đề mới cũng không còn chương "nghiệp vụ vận tải". Những tài xế muốn điều khiển xe kinh doanh vận tải hiện nay sẽ phải hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ riêng để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Bên cạnh đó, cấu trúc đề thi cũng được quy định rõ ràng theo từng hạng giấy phép. Hạng A1, A2 và B1 số tự động có 25 câu hỏi, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 21 câu và không sai câu điểm liệt. Hạng B1 thường và B2 có 35 câu hỏi, yêu cầu đạt tối thiểu 32 câu dúng cùng điều kiện câu liệt. Các hạng C, D, E, F gồm 40 câu, thí sinh cần đúng ít nhất 37 câu và không được sai câu điểm liệt. Thời gian làm bài vẫn duy trì từ 15 đến 20 phút tùy hạng.

Việc áp dụng bộ đề thi mới không chỉ là thay đổi về kỹ thuật thi cử mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lái xe ngay từ khâu đầu vào. Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn còn nhiều thách thức, kỳ thi sát hạch trở thành bước lọc quan trọng, đảm bảo người điều khiển phương tiện không chỉ biết lái xe mà còn thực sự hiểu và tuân thủ luật giao thông, góp phần bảo vệ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.

Cục CSGT cũng khuyến cáo, người học nên sử dụng phần mềm thi thử chính thức do Cục phát hành, trong đó các câu hỏi tình huống được mô phỏng sát thực tế, giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng xử lý và ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Việc luyện tập này khác hoàn toàn so với học lý thuyết truyền thống, đòi hỏi người thi phải chủ động suy nghĩ thay vì học thuộc lòng.

* Người dân có thể xem bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ TẠI ĐÂY