Từ 1/7, giả mạo tài khoản Facebook để tung tin giả có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành kênh thông tin phổ biến, tình trạng giả mạo tài khoản cá nhân, fanpage, hội nhóm để phát tán tin giả, bôi nhọ người khác hoặc tạo dựng thông tin thất thiệt nhằm câu tương tác đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Không ít vụ việc gây xôn xao dư luận thời gian qua xuất phát từ những tài khoản mạo danh hoặc các trang mạng xã hội đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, cắt ghép hình ảnh, video hoặc đưa ra những nội dung sai lệch về cá nhân, tổ chức.

Mức phạt tăng thêm 10 triệu đồng so với quy định cũ

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

So với quy định trước đây tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), mức xử phạt này đã tăng thêm 10 triệu đồng ở khung tối đa.

Việc nâng mức xử phạt được đánh giá là động thái mạnh tay nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến dư luận và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân.

Có thể bị phạt tới 50 triệu đồng nếu gây hậu quả nghiêm trọng

Không chỉ dừng lại ở các hành vi đăng tải thông tin giả mạo hoặc sai sự thật, Nghị định 174/2026/NĐ-CP còn quy định mức xử phạt cao hơn đối với các trường hợp thông tin vi phạm gây tác động tiêu cực tới xã hội.

Cụ thể, cá nhân cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; kích động bạo lực, tội phạm, tệ nạn xã hội; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội hoặc gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội có thể bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, buộc cải chính thông tin hoặc áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định của pháp luật.

Siết trách nhiệm trên không gian mạng

Việc tăng mức xử phạt cho thấy xu hướng siết chặt quản lý đối với các hành vi vi phạm trên môi trường số trong bối cảnh tin giả, thông tin xuyên tạc và các hình thức mạo danh trực tuyến ngày càng tinh vi.

Bên cạnh việc xử lý người trực tiếp đăng tải nội dung vi phạm, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng phải thực hiện trách nhiệm kiểm soát, ngăn chặn và phối hợp xử lý các nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh hơn, đồng thời nâng cao ý thức của người dùng khi tham gia các nền tảng số.